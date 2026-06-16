Зеленський пропонує зустріч Путіну: в США назвали умову, коли у Кремлі дадуть згоду

Президент України Володимир Зеленський знову заявив про готовність до прямих переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним та запропонував провести потенційну зустріч під час саміту G7 у Франції. Однак, за оцінками аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), Кремль і надалі демонструє повну відмову від діалогу на рівні лідерів, якщо це не відповідає його ультимативним вимогам.

Володимир Путін та Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

Аналітики ISW вказують, що Україна протягом останніх тижнів неодноразово ініціювала спроби прямих переговорів з РФ. Зокрема, Зеленський 15 червня запропонував Путіну зустріч на полях G7 у Франції, щоб обговорити можливі шляхи закінчення війни в Україні. За його словами, США та європейські партнери підтримали ідею такого формату, а російському керівництву було передано відповідне запрошення.

Однак, у Кремлі не надали жодної конкретної відповіді на пропозицію Зеленського. Як вказують у звіті Інституту вивчення війни, Москва продовжує свою лінію та вкотре відхилила пропозиції Києва, включно з відкритим листом Зеленського від 4 червня з закликом до зустрічі на найвищому рівні.

Аналітики ISW підкреслюють, що Росія погодиться на мирні переговори, якщо Україна прийме усі ультимативні вимоги Москви. У звіті також зазначається, що Кремль намагається представити себе як сторону, відкриту до переговорів, використовуючи для цього риторику про нібито "зірвані домовленості", які, за версією Москви, були узгоджені між Путіним та Трампом під час їх зустрічі на Алясці.

"Росія залишається відданою припиненню війни лише за умови, що Україна капітулює перед її максималістськими військовими та політичними вимогами. ISW продовжує оцінювати, що Кремль використовує відсутність публічних домовленостей на саміті на Алясці, щоб хибно зобразити Росію як охочого переговірника", — йдеться у звіті ISW.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Зеленський назвав новий формат зустрічі з Путіним, від якого йому буде складно відмовитися.

Також "Коментарі" писали про реакцію США на удар Росії по Києво-Печерській лаврі.