Зеленський назвав новий формат зустрічі з Путіним, від якого йому буде складно відмовитися

Президент України Володимир Зеленський заявив, що обговорив з президентом США Дональдом Трампом можливість організації особистої зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним у Сполучених Штатах. На думку українського президента, такий формат може суттєво ускладнити для Кремля відмову від переговорів.

Зеленський запропонував новий формат зустрічі з Путіним. Фото з відкритих джерел

Володимир Зеленський у вечірньому зверненні від 14 червня розповів, що Україна неодноразово пропонувала Росії провести зустріч на найвищому рівні в будь-якому місці, де можна було б ухвалювати реальні рішення щодо завершення війни. Однак, у Кремлі відмовляються від переговорів. Як наслідок Зеленський назвав новий формат зустрічі з Путіним, від якого російському диктатору буде складніше відмовитися через участь Трампа.

"Учора ми обговорили з президентом Трампом, що таку зустріч можна було б організувати у США у форматі, у якому Путіну було б значно складніше відмовити принаймні президенту Трампу. Ми побачимо, що із цього вийде. Якщо Росія відмовиться і від цього шансу, буде потрібен додатковий тиск", — сказав Зеленський.

Президент також нагадав, що раніше Україна разом з партнерами розглядала можливість проведення мирних переговорів з Путіним на полях саміту G7. Проте Кремль знову не підтримав і цю ініціативу.

Окремо президент підкреслив, що одним з ключових інструментів відповіді Європи на російську агресію має стати прискорення процесу вступу України та Молдови до Європейського Союзу.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Зеленський заявив про пропозицію зустрічі з Путіним у Франції.

Також "Коментарі" писали про те, чому Путін не закінчує війну в Україні.