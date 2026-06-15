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Чому Путін не закінчує війну в Україні: історик Грицак пояснив логіку Кремля

Чому Володимир Путін не поспішає завершувати війну проти України

15 червня 2026, 14:35
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Slava Kot

Російський диктатор Володимир Путін може бути зацікавлений не лише у війні проти України, а й у збереженні самого стану війни як основи існування нинішньої політичної системи Росії. Таку думку висловив історик і професор Українського католицького університету Ярослав Грицак.

Чому Путін не закінчує війну в Україні: історик Грицак пояснив логіку Кремля

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Ярослав Грицак в інтерв’ю LB.ua заявив, що за останні роки західні країни значною мірою позбулися одного з головних страхів, а саме побоювання, що поразка Росії або загнання Путіна в глухий кут можуть спровокувати застосування ядерної зброї. За словами історика, російський лідер неодноразово використовував ядерні погрози як інструмент тиску, однак не переходив до реальних дій.

"Їх уже не треба переконувати, що Путін хоче знищити Захід, Європу. Якщо взяти відомий вислів, що Україна — це брама Європи, то ця брама закривається на кордоні з Росією", — зауважує історик.

Грицак зазначає, що в європейських столицях дедалі частіше доходять висновку, що незалежно від результату війни в Україні Кремль навряд чи відмовиться від конфронтаційної політики. На його думку, для російського керівництва критично важливо підтримувати суспільство в умовах постійної мобілізації та зовнішньої загрози.

"Ми бачимо, що Путін грозиться, але нічого такого не робить. Європа передбачає: чи паде Україна, чи ні, Путін все одно буде атакувати. Бо Путіну важливо витримати тонус війни", — зазначив фахівець.

Історик звернув увагу на оцінки західних спецслужб і політиків, які раніше попереджали про потенційні ризики нових агресивних дій Росії щодо європейських країн у майбутньому. Водночас саме війна в Україні, за його словами, стримує такі сценарії, оскільки значна частина російських ресурсів залишається зосередженою на українському фронті.

Грицак також наголошує, що сучасна російська політична система настільки тісно пов’язана з війною та силовими методами управління, що припинення бойових дій може стати для неї серйозною загрозою. На його думку, Путін зацікавлений у збереженні війни проти України, щоб продовжувати бути при владі.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що американський історик назвав тільки один варіант, як примусити Путіна закінчити війну в Україні.

Також "Коментарі" писали, що назвали божевільний крок Путіна, коли він усвідомить поразку у війні.



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Джерело: https://lb.ua/society/2026/06/15/744948_yaroslav_gritsak_ukrayina.html
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