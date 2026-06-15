Чому Путін не закінчує війну в Україні: історик Грицак пояснив логіку Кремля

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Російський диктатор Володимир Путін може бути зацікавлений не лише у війні проти України, а й у збереженні самого стану війни як основи існування нинішньої політичної системи Росії. Таку думку висловив історик і професор Українського католицького університету Ярослав Грицак.
Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел
Ярослав Грицак в інтерв’ю LB.ua заявив, що за останні роки західні країни значною мірою позбулися одного з головних страхів, а саме побоювання, що поразка Росії або загнання Путіна в глухий кут можуть спровокувати застосування ядерної зброї. За словами історика, російський лідер неодноразово використовував ядерні погрози як інструмент тиску, однак не переходив до реальних дій.
Грицак зазначає, що в європейських столицях дедалі частіше доходять висновку, що незалежно від результату війни в Україні Кремль навряд чи відмовиться від конфронтаційної політики. На його думку, для російського керівництва критично важливо підтримувати суспільство в умовах постійної мобілізації та зовнішньої загрози.
Історик звернув увагу на оцінки західних спецслужб і політиків, які раніше попереджали про потенційні ризики нових агресивних дій Росії щодо європейських країн у майбутньому. Водночас саме війна в Україні, за його словами, стримує такі сценарії, оскільки значна частина російських ресурсів залишається зосередженою на українському фронті.
Грицак також наголошує, що сучасна російська політична система настільки тісно пов’язана з війною та силовими методами управління, що припинення бойових дій може стати для неї серйозною загрозою. На його думку, Путін зацікавлений у збереженні війни проти України, щоб продовжувати бути при владі.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що американський історик назвав тільки один варіант, як примусити Путіна закінчити війну в Україні.
Також "Коментарі" писали, що назвали божевільний крок Путіна, коли він усвідомить поразку у війні.