Історик назвав тільки один варіант, як примусити Путіна закінчити війну в Україні

Російський диктатор Володимир Путін не погодиться на закінчення війни під впливом дипломатичних закликів чи політичних заяв. Єдиним дієвим способом змусити Кремль змінити свою позицію залишається посилення військового тиску на Росію та подальша підтримка України з боку Заходу. Таку думку висловив американський журналіст та історик Девід Саттер.

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Девід Саттер в коментарі "24 каналу" заявив, що європейські союзники та США мають обмежений набір інструментів впливу на Путіна. Історик переконаний, що самі лише переговори не здатні змінити позицію Кремля. На його думку, Путін реагує лише на зміну ситуації на полі бою та зростання ризиків для власного режиму.

Таким чином, Саттер вважає найефективнішим методом змусити Путіна до кінця війни – це військова допомога Україні та поглиблення співпраці між оборонними підприємствами західних країн і українським військово-промисловим комплексом.

"Єдиний реальний важіль, який у них є, — це постачання військової допомоги Україні та інтеграція оборонної промисловості. Вони не переконають Путіна (добровільно піти на мир)", — сказав Саттер.

Коментар Саттера прозвучав на тлі нових дипломатичних консультацій між західними партнерами щодо можливих шляхів завершення війни. За інформацією ЗМІ, європейські лідери планують обговорити подальшу стратегію підтримки України та перспективи переговорного процесу з Росією.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Зеленський показав рейтинги Путіна. Кремль готують до неприємної реальності.

Також "Коментарі" писали про те, що закінчиться раніше: війна в Україні чи режим Путін.