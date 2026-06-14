Зеленський показав рейтинги Путіна: Кремль готують до неприємної реальності (ФОТО)

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін отримує від свого оточення лише частину реальної інформації про ситуацію в країні. Однак, за словами президента, навіть ті звіти, які потрапляють на стіл главі Кремля, свідчать про зростання невдоволення росіян та поступове падіння підтримки режиму Путіна в РФ.

Зеленський розкрив правду про рейтинги Путіна. Фото з відкритих джерел

Володимир Зеленський повідомив, що українські розвідувальні служби отримали документи, які дозволяють оцінити внутрішню ситуацію в Росії та настрої в російському суспільстві. Президент наголосив, що інформація, яку бачить Путін, часто подається у прикрашеному вигляді.

"Ми розуміємо, що Путіну рідко приносять повністю правдиву інформацію без прикрас. Але навіть те, що він бачить у документах, які до нього потрапляють, все ж таки дозволяє зробити висновки", — стверджує президент.

У звітах, які надають очільнику Кремля прогнозується подальше зростання невдоволення росіян політикою Путіна. Окремо президент звернув увагу на падіння підтримки правлячої партії в Росії. За його словами, у внутрішніх документах фіксується стійка негативна тенденція, яка може змусити владу вдаватися до ще масштабніших фальсифікацій під час голосування.

Рейтинги партії Путіна в Росії

Також у звітах йдеться про зростання протестних настроїв у регіонах РФ. Зеленський зазначив, що ці оцінки не враховують події найближчих місяців, які можуть ще більше вплинути на внутрішньополітичну ситуацію в країні.

"На вересень Путін вийде з іще значно гіршими показниками. На жаль, на всі публічні та непублічні пропозиції миру, які були нами зроблені, прозвучали тільки слова про продовження його війни. Тенденції не зміняться, і з часом це може означати, що угоду доведеться укладати вже з кимось іншим з Росії – з тим, хто не буде закриватись від реальності", — підсумував Зеленський.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що у РФ роками знімали секретні випуски новин особисто для Володимира Путіна.

Також "Коментарі" писали, що Володимир Зеленський розкрив пропозиції Путіну щодо мирних переговорів.