Зеленський показав рейтинги Путіна: Кремль готують до неприємної реальності (ФОТО)

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Slava Kot
Президент України Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін отримує від свого оточення лише частину реальної інформації про ситуацію в країні. Однак, за словами президента, навіть ті звіти, які потрапляють на стіл главі Кремля, свідчать про зростання невдоволення росіян та поступове падіння підтримки режиму Путіна в РФ.
Зеленський розкрив правду про рейтинги Путіна. Фото з відкритих джерел
Володимир Зеленський повідомив, що українські розвідувальні служби отримали документи, які дозволяють оцінити внутрішню ситуацію в Росії та настрої в російському суспільстві. Президент наголосив, що інформація, яку бачить Путін, часто подається у прикрашеному вигляді.
У звітах, які надають очільнику Кремля прогнозується подальше зростання невдоволення росіян політикою Путіна. Окремо президент звернув увагу на падіння підтримки правлячої партії в Росії. За його словами, у внутрішніх документах фіксується стійка негативна тенденція, яка може змусити владу вдаватися до ще масштабніших фальсифікацій під час голосування.
Рейтинги партії Путіна в Росії
Також у звітах йдеться про зростання протестних настроїв у регіонах РФ. Зеленський зазначив, що ці оцінки не враховують події найближчих місяців, які можуть ще більше вплинути на внутрішньополітичну ситуацію в країні.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що у РФ роками знімали секретні випуски новин особисто для Володимира Путіна.
Також "Коментарі" писали, що Володимир Зеленський розкрив пропозиції Путіну щодо мирних переговорів.