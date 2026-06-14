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Зеленський розкрив пропозиції Путіну щодо мирних переговорів: яка відповідь

Зеленський жорстко відповів Росії на відмову від переговорів та заявив, що війна повертається туди, звідки прийшла

14 червня 2026, 11:45
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Slava Kot

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ неодноразово пропонував Росії різні формати мирних переговорів для закінчення війни, однак Москва не відповідає та продовжує агресію. За його словами, через це Україна виконує план далекобійних санкцій, аби змусити російського диктатора Володимира Путіна завершити війну.

Зеленський розкрив пропозиції Путіну щодо мирних переговорів: яка відповідь

Президент України Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

Володимир Зеленський прокоментував удари України по території Росії в ніч на 14 червня.

"Є хороші результати наших воїнів у застосуванні далекобійних санкцій по важливих об’єктах на території Росії та тимчасово окупованих територіях України", — сказав Зеленський.

Зокрема, президент повідомив про атаку українських сил у Ярославській області РФ, де було уражено нафтовий об’єкт, що входив до системи стратегічних резервів. Також удари були завдані по підприємству "Азот" у Тульській області, яке відіграє роль у виробництві вибухових речовин для армії РФ. Окремо президент зазначив, що протягом останніх днів у Росії спостерігалися масштабні збої в роботі авіації: обмеження вводилися щонайменше в шести аеропортах, а повітряна тривога оголошувалася у 28 регіонах країни.

За словами Зеленського, Україна діє у межах стратегії далекобійних ударів і тактичних операцій у відповідь на відмову Росії припинити війну. 

"Україна виконує план далекобійних санкцій проти Росії та визначені завдання щодо мідлстрайків у відповідь на відмову Росії завершувати цю війну. Ми пропонували керівництву Росії всі можливі формати перемовин, і відповіддю стало лише продовження агресії та спроби її розширити. Логічно, що війна повертається туди, звідки й прийшла. Україні потрібен мир. Слава Україні!", — йдеться в заяві Зеленського.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що у Держдумі РФ вимагають від Путіна план закінчення війни в Україні.

Також "Коментарі" писали, що Україна переломила хід війни та загнала Путіна у пастку.



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Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/19468
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