Україна переломила хід війни та загнала Путіна у пастку: у чому нова небезпека РФ

Україна поступово змінює баланс сил у війні з Росією, нарощуючи виробництво безпілотників і ракет, тоді як втрати російської армії продовжують зростати. Про це пише оглядач The Times Марк Урбан, зазначаючи, що конфлікт може наближатися до критичної точки, яка змусить Кремль переглянути свої стратегічні цілі.

Війна в Україні. Фото з відкритих джерел

Як пише Урбан, за оцінками української розвідки, російські втрати можуть сягати близько 30 тисяч осіб щомісяця. Не всі ці втрати є безповоротними, адже частина поранених повертається на фронт. Попри це, експерти припускають, що вже найближчими місяцями темпи втрат Росії можуть перевищити здатність армії до поповнення.

Водночас Україна активно розширює оборонне виробництво. Йдеться, зокрема, про мільйони FPV-дронів, які вже відіграють ключову роль на полі бою.

"Існує відчуття, що дедалі ефективніші операції України, канали поставок зброї – які значною мірою компенсували втрати американської техніки – та тривала європейська підтримка доводять конфлікт до точки, коли Росія зіткнеться з деякими неприємними дилемами", – йдеться в статті.

Окремим фактором впливу стала супутникова система Starlink. За оцінками аналітиків, її використання суттєво посилило можливості України в управлінні безпілотними системами, особливо на дистанціях до 200 кілометрів, де інші засоби зв’язку менш ефективні. Це дало Києву тактичну перевагу у війні дронів.

Однак, попри успіхи України, у The Times застерігають від передчасних висновків. Дослідник IISS Рубен Стюарт зазначає, що тиск на російську армію справді зростає, але говорити про ключовий момент у війні ще зарано.

"Але я б поки що не став розглядати це як поворотний момент", – вважає Стюарт.

Як пише Урбан, для Кремля війна проти України стає дедалі дорожчою. Зростають витрати на компенсації родинам загиблих, фінансування набору новобранців, відновлення інфраструктури та переозброєння армії. Це створює довгостроковий фінансовий тиск на російську економіку. Водночас аналітики не виключають, що Москва може відповісти подальшою ескалацією, зокрема посиленням тиску на країни НАТО.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в парламенті Петербурга закликали Путіна застосувати ядерну зброю проти України.

Також "Коментарі" писали, що в Держдумі РФ вимагають від Путіна план закінчення війни в Україні.