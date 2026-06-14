Украина переломила ход войны и загнала Путина в ловушку: в чем новая опасность РФ

Украина постепенно меняет баланс сил в войне с Россией, наращивая производство беспилотников и ракет, в то время как потери российской армии продолжают расти. Об этом пишет обозреватель The Times Марк Урбан, отмечая, что конфликт может приближаться к критической точке, которая заставит Кремль пересмотреть свои стратегические цели.

Война в Украине. Фото из открытых источников

Как пишет Урбан, по оценкам украинской разведки, российские потери могут достигать около 30 тысяч человек ежемесячно. Не все эти потери бесповоротны, ведь часть раненых возвращается на фронт. Несмотря на это, эксперты предполагают, что в ближайшие месяцы темпы потерь России могут превысить способность армии к восполнению.

В то же время, Украина активно расширяет оборонное производство. Речь идет, в частности, о миллионах FPV-дронов, уже играющих ключевую роль на поле боя.

"Существует ощущение, что все более эффективные операции Украины, каналы поставок оружия – в значительной степени компенсировавшие потери американской техники – и длительная европейская поддержка доводят конфликт до точки, когда Россия столкнется с некоторыми неприятными дилеммами", – говорится в статье.

Отдельным фактором влияния стала спутниковая система Starlink. По оценкам аналитиков ее использование существенно усилило возможности Украины в управлении беспилотными системами, особенно на дистанциях до 200 километров, где другие средства связи менее эффективны. Это дало Киеву тактическое преимущество в войне дронов.

Однако, несмотря на успехи Украины, The Times предостерегают от преждевременных выводов. Исследователь IISS Рубен Стюарт отмечает, что давление на российскую армию действительно растет, но говорить о ключевом моменте в войне еще рано.

"Но я бы пока не стал рассматривать это как поворотный момент", – считает Стюарт.

Как пишет Урбан, для Кремля война против Украины становится все дороже. Возрастают расходы на компенсации семьям погибших, финансирование набора новобранцев, восстановление инфраструктуры и перевооружение армии. Это создает долгосрочное финансовое давление на экономику России. В то же время, аналитики не исключают, что Москва может ответить дальнейшей эскалацией, в частности усилением давления на страны НАТО.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в парламенте Петербурга призвали Путина применить ядерное оружие против Украины.

Также "Комментарии" писали, что в Госдуме РФ требуют от Путина плана окончания войны в Украине.