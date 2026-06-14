"Час ілюзій минув": у Держдумі РФ вимагають від Путіна план закінчення війни в Україні

У російській політичній системі дедалі частіше лунають заяви, які суперечать офіційній риториці Кремля щодо війни проти України. Депутат Державної думи РФ В'ячеслав Мархаєв публічно закликав російського диктатора Володимира Путіна представити план закінчення війни та розкритикував керівництво країни за нездатність вирішити накопичені проблеми.

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Як повідомляє The Telegraph, російський парламентар В'ячеслав Мархаєв заявив, що країна стикається з корупцією, впливом олігархів, демографічними втратами та наслідками регулярних атак безпілотників. На його думку, ситуація стає дедалі небезпечнішою для внутрішньої стабільності Росії. Політик прогнозує, що у РФ можуть початися протести, які знищать Росію.

"Час ілюзій закінчився. Країна стоїть на межі соціального вибуху, і вся провина за це ляже на вкорінену правлячу владу. Якщо ситуація збережеться, соціальні заворушення та хаос стануть більш імовірними. Захід неминуче використає це, щоб знищити залишки російської державності", – заявив Мархаєв.

Врешті Мархаєв додав, що вимагає від Путіна план закінчення війни в Україні.

Видання зазначає, що це вже не перший випадок критики війни з боку представників російської політичної системи. Наприкінці травня депутат Ренат Сулейманов заявив, що російська економіка може не витримати подальшого фінансування "спеціальної військової операції". Раніше з різкою критикою Путіна виступив і прокремлівський блогер Ілля Ремесло, який назвав війну проти України "тупиковою" та закликав російського диктатора піти у відставку.

На цьому тлі аналітики звертають увагу на погіршення соціально-економічної ситуації в РФ. Серед причин невдоволення називають зростання військових витрат, обмеження доступу до інтернету, повільне просування російської армії на фронті та регулярні удари українських дронів по російській території. Додатковим сигналом може бути й рішення підконтрольного владі ВЦІОМ припинити публікацію відкритого рейтингу довіри до Путіна. За даними The Telegraph, навесні лише 29,5% опитаних назвали Путіна політиком, якому довіряють.

Як зауважує видання, попри появу критичних голосів, Кремль не демонструє готовності змінювати курс. Навпаки, нещодавно Путін підписав указ про чергове збільшення чисельності російської армії, підтвердивши намір продовжувати війну проти України.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в Росії просять Путіна вдарити по Україні ядерною зброєю, бо "СВО" йде не за планом.

Також "Коментарі" писали про останню надію Путіна. Кремль готує вирішальний удар по Україні через катастрофу в РФ.