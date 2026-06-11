Це остання надія Путіна: Кремль готує вирішальний удар по Україні через катастрофу в РФ

Російський диктатор Володимир Путін може готувати нову масштабну зимову наступальну кампанію проти України. На думку західних аналітиків, Кремль розраховує використати холодний сезон як інструмент тиску на Київ на тлі дедалі глибших економічних проблем усередині самої Росії. Про це пише The New York Post з посиланням на експертів з міжнародної безпеки та російської політики.

Путін може готувати зимовий наступ на Україну

За оцінками NYP, весняно-літня кампанія 2026 року не принесла Москві очікуваних результатів. Попри значні втрати особового складу та техніки, російська армія не змогла досягти стратегічного прориву на фронті.

Аналітики припускають, що Кремль може знову зробити ставку на масовані удари по українській енергетичній та критичній інфраструктурі під час холодів. Як вказує старша наукова співробітниця Центру стратегічних і міжнародних досліджень Марія Снєгова, Кремль таким чином хоче змусити Україну до поступок.

"Путін знову чекатиме зими, щоб відновити масштабні удари та створити гуманітарну кризу, щоб домогтися поступок у питанні Донбасу", — стверджує Снєгова.

Крім енергетики, потенційними цілями можуть стати об’єкти водопостачання та залізничної інфраструктури. На думку експертів, такі удари здатні ускладнити логістику та постачання, що є важливим фактором для оборони країни.

Однак видання зазначає, що сам Кремль стикається з дедалі більшими викликами. За даними російського Міністерства фінансів, дефіцит федерального бюджету за перші п’ять місяців року зріс до 81,4 млрд доларів, що майже вдвічі перевищує показники аналогічного періоду торік. Також фіксується скорочення золотих резервів і проблеми з набором нових військовослужбовців.

"Путін стикається з тиском, що зростає всередині Росії через стрімке падіння економіки країни та перебої з інтернетом, що, на думку експертів, може стати передумовою панічних дій з боку Кремля", — йдеться у матеріалі NYP.

Як наслідок, економічний тиск поступово обмежує можливості Москви продовжувати війну в нинішніх масштабах. І саме це може підштовхнути російське керівництво до більш агресивних кроків. Однак, попри складну ситуацію, аналітики не вважають новий наступ гарантією успіху для Кремля. Вони зазначають, що попередні кампанії показали, що значні ресурси не завжди дозволяють Росії досягати поставлених військових цілей.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Росія вибрала головне місто для літнього наступу.

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