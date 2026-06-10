Україна атакувала РФ новітньою ракетою: Зеленський розкрив деталі удару по Чебоксарах

Президент Володимир Зеленський підтвердив застосування українських далекобійних ракет FP-5 "Фламінго" по військових об’єктах на території Росії, зокрема по заводу в Чебоксарах, який забезпечує російську армію критичними компонентами для дронів і ракет.

Президент України Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

У своєму повідомленні в Telegram Зеленський заявив, що Україна продовжує реалізовувати "далекобійні санкції" проти військової та енергетичної інфраструктури РФ. За його словами, удари були спрямовані на об’єкти, які безпосередньо підтримують російський воєнний потенціал.

"Цієї ночі українські FP-5 Flamingo влучили у воєнний завод у Чебоксарах, який забезпечує армію окупанта компонентами для дронів і ракет. Дякую ЗСУ за влучність! Уражено також за минулу ніч нафтопереробний завод "Куйбишевський" у Самарському регіоні. Відстань від лінії фронту – понад 900 кілометрів", — заявив Зеленський.

Йдеться про удар по заводу "ВНІІР-Прогрес" у Чебоксарах. Це підприємство спеціалізується на виробництві електронних систем управління та компонентів для російської військової техніки. Серед продукції антени "Комета", які використовуються у ракетах "Іскандер-М", "Калібр", Х-101, Х-69, а також у безпілотниках і коригованих авіабомбах.





Ракета FP-5 "Фламінго" перед ударом по Росії

Новокуйбишевський НПЗ в Самарській області — це один із ключових НПЗ Поволжя, що входить до структури "Роснєфті" та переробляє близько 8 мільйонів тонн нафти на рік.

FP-5 "Фламінго" — новітня українська крилата ракета великої дальності, розроблена компанією Fire Point. Вперше її представили у 2025 році, а вже в серпні того ж року вона перейшла у серійне виробництво. Відтоді ракета використовується для ударів по стратегічних об’єктах противника.

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