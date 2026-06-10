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Блокада трас на Крим: ISW розкрили деталі логістичного паралічу окупантів

ISW повідомляє про обмеження руху російської військової логістики до Криму після українських ударів по ключових трасах постачання.

10 червня 2026, 09:30
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Slava Kot

Російське військове командування змушене обмежувати рух військової логістики трасами, що з’єднують окупований Крим з материковою частиною РФ через тимчасово окуповані території. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW), який пов’язує такі кроки з посиленням українських ударів по транспортній інфраструктурі.

Блокада трас на Крим: ISW розкрили деталі логістичного паралічу окупантів

Росія обмежила рух військових вантажів ключовими дорогами до Криму. Фото з відкритих джерел

За даними аналітиків ISW, після серії атак ЗСУ російське командування Східного угруповання військ запровадило заборону на переміщення військових вантажів ключовими автомагістралями. Зокрема, йдеться про маршрути М-14 (Ростов–Крим) та А-291 (Керч–Сімферополь–Севастополь), які є основними лініями постачання для російських сил на півострові.

За оцінкою ISW, українські удари та встановлення вогневого контролю над цими шляхами змусили російську сторону перейти до режиму обмеженої логістики з міркувань безпеки. Таким чином, частина маршрутів стала непридатною для регулярного постачання військових вантажів.

Українська сторона також посилює тиск на транспортну інфраструктуру на окупованих територіях. За словами командувача Сил безпілотних систем ЗСУ Роберта "Мадяра" Бровді, рішення РФ про обмеження руху було ухвалене ще 6 червня і почало діяти наступного дня.

Аналітики ISW зазначають, що це не поодинокий випадок, а частина ширшої тенденції. Україна системно розширює кампанію ударів по логістичних вузлах, залізничних вузлах і дорогах постачання. Це створює накопичувальний ефект, який поступово ускладнює забезпечення російських підрозділів на фронті.

"Україна, ймовірно, ще більше розширить та посилить свою ударну кампанію середньої дальності, що, ймовірно, матиме каскадний вплив на наступальні операції Росії в найближчі місяці, особливо в міру того, як зусилля України щодо формування поля бою зростатимуть", — йдеться у звіті ISW.

В Інституті вивчення війни прогнозують, якщо нинішня динаміка збережеться, Росія може зіткнутися з подальшим погіршенням постачання і вимушеним переглядом своїх наступальних можливостей на окупованих територіях.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про новий удар по Чонгару. Окупанти перекрили ключовий міст до Криму.

Також "Коментарі" писали, що Севастополі після атаки безпілотника сталася масштабна пожежа в музеї-панорамі "Оборона Севастополя".



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Джерело: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-june-9-2026/
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