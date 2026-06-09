Новий удар по Чонгару: окупанти перекрили ключовий міст до Криму

У ніч на 9 червня Чонгарський міст, який є однією з найважливіших транспортних артерій між окупованим Кримом і материковою частиною України, знову опинився під ударом безпілотників. Після атаки окупаційна влада повідомила про повне перекриття руху та закликала водіїв користуватися альтернативними маршрутами.

Завдано новий удар по Чонгарському мосту. Фото з відкритих джерел

Про інцидент заявив призначений Росією керівник окупованої частини Херсонської області Володимир Сальдо. За його словами, рух через переправу через затоку Сиваш тимчасово заблокований, а на місці працюють аварійні та спеціальні служби.

Водночас радник Міністерства оборони України Сергій Стерненко підтвердив повторний удар по Чонгарському мосту, який веде до тимчасово окупованого Криму. За його словами, внаслідок атаки рух через стратегічний об’єкт було повністю зупинено.

Наслідки удару по Чонграському мосту

Окупаційна влада стверджує, що російська протиповітряна оборона нібито перехопила понад два десятки безпілотників на підльоті до мосту. Попри це, рух через переправу довелося перекрити.

Чонгарський міст має особливе значення для російських військ. Саме через нього здійснювалося перекидання техніки, боєприпасів та особового складу між Кримом і південними напрямками фронту. Альтернативні маршрути через Армянськ і Перекоп існують, однак вони довші та менш зручні для військової логістики.

Чонгар

Це вже не перший удар по об’єкту за останні дні. 7 червня окупаційна адміністрація повідомляла про пошкодження мостового полотна в районі Чонгара внаслідок атаки дронів.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в окупованому Криму різко скоротилася кількість туристичних бронювань через проблеми з пальним.