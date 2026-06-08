Щось відбувається в Криму: росіяни змушені приймати "важкі" рішення

Окупований Крим ризикує втратити значну частину російських туристів у розпал літнього сезону. На тлі проблем з паливом та обмежень на продаж бензину росіяни почали масово відмовлятися від поїздок на півострів, що вже відобразилося на статистиці бронювань.

Росіяни скасовують відпочинок в Криму. Фото з відкритих джерел

За даними сервісу Travelline, з 24 травня по 6 червня кількість бронювань готелів у Криму скоротилася на 31% порівняно з аналогічним періодом минулого року. У Севастополі падіння виявилося ще відчутнішим та становить близько 40%.

Крім того, за цей період у Криму було анульовано майже 79% бронювань, а в Севастополі — 71%. Представники туристичної галузі пов’язують це насамперед з побоюваннями російських туристів через нестачу пального.

"Ніхто не хоче потрапити в пастку через паливні проблеми", — зазначив засновник мережі туристичних агентств "Рожевий слон" Алексан Мкртчян.

Проблеми почали загострюватися наприкінці травня. В Криму ввели обмеження на продаж бензину А-95 та А-92 через атаки ЗСУ на трасу по окупованих територіях, яка є "сухопутним коридором" на півострів. Призначений Росією голова Криму Сергій Аксьонов 4 червня заявив про зупинення вільного продажу бензину. Оскільки після початку повномасштабної війни регулярне авіасполучення з Кримом відсутнє, більшість російських туристів дістаються півострова автомобілями або автобусами. За даними РФ, саме автотранспортом у 2025 році користувалися понад три чверті всіх туристів.

"Минулого року Крим став бенефіціаром проблем Анапи (через розлив мазуту на узбережжі поряд із цим містом), цього року ситуація, мабуть, буде зворотною", — додав Мкртчян.

Російські експерти туристичного ринку прогнозують, що через паливну кризу Крим може недорахуватися від 3 до 4 мільйонів відвідувачів у літній сезон.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в Кремлі відреагували на проблеми з паливом в Криму.

Також "Коментарі" писали, що в Криму зупинили рух усіх пасажирських поїздів.