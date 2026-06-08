Паніка у Криму: чому на півострові зупинили рух усіх пасажирських поїздів

У тимчасово окупованому Криму призупинили рух усіх пасажирських поїздів. Причиною став удар дрона по локомотиву пасажирського поїзда Москва – Сімферополь.

Залізниця в Крим. Фото: із відкритих джерел

Глава півострова Сергій Аксьонов повідомив, що БПЛА влучив у тепловоз. За попередніми даними, машиніст був поранений, а його помічник загинув. Серед пасажирів постраждалих немає.

У місцевих пабліках поширюють інформацію, що поїзд був атакований у селищі Октябрьське.

Наразі рух поїздів призупинено, пасажирів доставляють автобусами.

Варто нагадати, у ніч проти 8 червня Новоросійськ опинився під масштабною атакою безпілотників. За повідомленнями місцевих жителів, у місті пролунали десятки вибухів, після чого виникла велика пожежа на території нафтобази "Грушова", що входить до складу перевалочного комплексу "Шесхаріс" – одного з ключових об'єктів російської нафтової інфраструктури на Чорному морі.

Згідно з даними моніторингових ресурсів та повідомлень OSINT-аналітиків, метою атаки став промисловий майданчик "Грушова балка". Супутниковий сервіс NASA FIRMS зафіксував відразу кілька вогнищ загоряння в районі об'єкта, що може свідчити про серйозні пошкодження інфраструктури.

Читайте також на порталі "Коментарі" — на окупованому Кримському півострові стрімко погіршується ситуація із забезпеченням населення паливом. Місцева влада вже була змушена запровадити фактично карткову систему продажу бензину, визнавши серйозний дефіцит пального.

Голова окупаційної адміністрації Севастополя Михайло Развожаєв повідомив, що тепер придбати паливо на великих заправках мережі TES можна лише за спеціальними QR-кодами. Отримати такий код жителі можуть лише через російський державний месенджер Max. При цьому кількість кодів залежить від наявних запасів бензину.