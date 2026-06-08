Горить нафтове серце експорту: дрони завдали удару по найбільшому терміналу Росії

У ніч проти 8 червня Новоросійськ опинився під масштабною атакою безпілотників. За повідомленнями місцевих жителів, у місті пролунали десятки вибухів, після чого виникла велика пожежа на території нафтобази "Грушова", що входить до складу перевалочного комплексу "Шесхаріс" – одного з ключових об'єктів російської нафтової інфраструктури на Чорному морі.

Удар по нафтобазі "Грушова". Фото: з відкритих джерел

Згідно з даними моніторингових ресурсів та повідомлень OSINT-аналітиків, метою атаки став промисловий майданчик "Грушова балка". Супутниковий сервіс NASA FIRMS зафіксував відразу кілька вогнищ загоряння в районі об'єкта, що може свідчити про серйозні пошкодження інфраструктури.

Нафтобаза "Грушова" вважається найбільшим резервуарним парком комплексу "Шесхаріс", який забезпечує зберігання та перевалку нафти для подальшого відправлення морським шляхом. Площа об'єкта перевищує 200 гектарів, а сумарний обсяг резервуарів для зберігання нафти та нафтопродуктів становить понад 1,2 мільйона кубометрів.

Саме через цей вузол проходить значна частина експортних потоків нафти, що надходить магістральними трубопроводами компанії "Транснефть". Далі сировину за спеціальною системою трубопроводів прямує до причалів, де завантажується на танкери для поставок на зарубіжні ринки.

Поки що російська влада не розкриває масштаби пошкоджень і можливий вплив інциденту на експортні операції. Однак сам факт атаки на такий важливий логістичний об'єкт може мати наслідки не тільки для нафтової галузі РФ, а й для стабільності постачання через найбільший російський нафтовий термінал на Чорному морі.

Експерти зазначають, що удари по об'єктах енергетичної інфраструктури дедалі частіше стають елементом стратегічного протистояння, а нафтові термінали залишаються серед найчутливіших цілей для російської економіки.

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