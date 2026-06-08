Горит нефтяное сердце экспорта: дроны нанесли удар по крупнейшему терминалу России

В ночь на 8 июня Новороссийск оказался под масштабной атакой беспилотников. По сообщениям местных жителей, в городе прогремели десятки взрывов, после чего возник крупный пожар на территории нефтебазы "Грушовая", входящей в состав перевалочного комплекса "Шесхарис" — одного из ключевых объектов российской нефтяной инфраструктуры на Черном море.

Удар по нефтебазе "Грушовая". Фото: из открытых источников

Согласно данным мониторинговых ресурсов и сообщениям OSINT-аналитиков, целью атаки стала промышленная площадка "Грушовая балка". Спутниковый сервис NASA FIRMS зафиксировал сразу несколько очагов возгорания в районе объекта, что может свидетельствовать о серьезных повреждениях инфраструктуры.

Нефтебаза "Грушовая" считается крупнейшим резервуарным парком комплекса "Шесхарис", который обеспечивает хранение и перевалку нефти для дальнейшей отправки морским путем. Площадь объекта превышает 200 гектаров, а суммарный объем резервуаров для хранения нефти и нефтепродуктов составляет более 1,2 миллиона кубометров.

Именно через этот узел проходит значительная часть экспортных потоков нефти, поступающей по магистральным трубопроводам компании "Транснефть". Далее сырье по специальной системе трубопроводов направляется к причалам, где загружается на танкеры для поставок на зарубежные рынки.

Пока российские власти не раскрывают масштабы повреждений и возможное влияние инцидента на экспортные операции. Однако сам факт атаки на столь важный логистический объект может иметь последствия не только для нефтяной отрасли РФ, но и для стабильности поставок через крупнейший российский нефтяной терминал на Черном море.

Эксперты отмечают, что удары по объектам энергетической инфраструктуры все чаще становятся элементом стратегического противостояния, а нефтяные терминалы остаются среди наиболее чувствительных целей для российской экономики.

Читайте также на портале "Комментарии" - Россия будет гореть: Зеленский сделал новое заявление об ударе по агрессору.



