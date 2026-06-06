Россия будет гореть: Зеленский сделал новое заявление об ударе по агрессору

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Кравцев Сергей
Президент Владимир Зеленский сообщил, что в ночь на 6 июня украинские дроны атаковали арсеналы и базу в Ленинградской области РФ. Как сообщает портал "Комментарии", соответствующее заявление Зеленский сделал у себя в Facebook.
Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины
Он подчеркнул, что России нужно завершать свою войну и останавливать удары по жизни. Любые проявления несправедливости против Украины будут иметь справедливый ответ.
Владимир Зеленский добавил, что над ударами совместно работали ВСУ, СБУ и ГУР.
В ССО подтвердили, что подразделения Deep Strike Сил специальных операций вместе с СБС и СБУ поразили военно-морскую базу Балтийского флота РФ "Кронштадт", расположенную вблизи Санкт-Петербурга.
Несколько дронов ССО успешно достигли своих целей. На территории базы зафиксировано возгорание.
Кронштадт считается символом Военно-морских сил России и стратегическим элементом военной машины врага. На базе размещены военные корабли, ПЛ, учебные центры, пока для ремонта и судостроительные мощности.
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