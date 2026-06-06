Россия будет гореть: Зеленский сделал новое заявление об ударе по агрессору

Президент Владимир Зеленский сообщил, что в ночь на 6 июня украинские дроны атаковали арсеналы и базу в Ленинградской области РФ. Как сообщает портал "Комментарии", соответствующее заявление Зеленский сделал у себя в Facebook.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

"Эту войну пора завершать. Но русский руководитель хочет воевать. Потому работают украинские санкции за эту агрессию. Прошлой ночью наши дроны преодолели расстояние около 1000 км до региона Петербурга – до арсеналов ВМФ врага и базы в Кронштадте. А также наши дальнобойные санкции преодолели около 500 километров в Краснодарский регион и ударили по нефтебазе", – отметил украинский лидер.

Он подчеркнул, что России нужно завершать свою войну и останавливать удары по жизни. Любые проявления несправедливости против Украины будут иметь справедливый ответ.

Владимир Зеленский добавил, что над ударами совместно работали ВСУ, СБУ и ГУР.

В ССО подтвердили, что подразделения Deep Strike Сил специальных операций вместе с СБС и СБУ поразили военно-морскую базу Балтийского флота РФ "Кронштадт", расположенную вблизи Санкт-Петербурга.

Несколько дронов ССО успешно достигли своих целей. На территории базы зафиксировано возгорание.

Кронштадт считается символом Военно-морских сил России и стратегическим элементом военной машины врага. На базе размещены военные корабли, ПЛ, учебные центры, пока для ремонта и судостроительные мощности.

"После уничтожения Украиной части способностей россии в Черном море значение "Кронштадта" в обеспечении военного потенциала врага существенно выросло. Но теперь дошел черед гореть и до одной из старейших военно-морских баз РФ", — отметили в ССО.

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