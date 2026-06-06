Росія буде палати: Зеленський зробив нову заяву про удар по агресору

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Кравцев Сергей
Президент Володимир Зеленський проінформував, що у ніч на 6 червня українські дрони атакували арсенали та базу в Ленінградській області РФ. Як інформує портал "Коментарі", відповідну заяву Зеленський зробив у себе у Facebook.
Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України
Він наголосив, що Росії треба завершувати свою війну і зупиняти удари по життю. Будь-які прояви несправедливості проти України матимуть справедливу відповідь.
Володимир Зеленський додав, що над ударами спільно працювали ЗСУ, СБУ та ГУР.
У ССО підтвердили, що підрозділи Deep Strike Сил спеціальних операцій разом із СБС та СБУ уразили військово-морську базу Балтійського флоту РФ "Кронштадт", розташовану поблизу Санкт-Петербурга.
Кілька дронів ССО успішно досягли своїх цілей. На території бази зафіксовано займання.
"Кронштадт" вважається символом Військово-морських сил Росії та стратегічним елементом воєнної машини ворога. На базі розміщені військові кораблі, підводні човни, навчальні центри, доки для ремонту та суднобудівні потужності.
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