Росія буде палати: Зеленський зробив нову заяву про удар по агресору

Президент Володимир Зеленський проінформував, що у ніч на 6 червня українські дрони атакували арсенали та базу в Ленінградській області РФ. Як інформує портал "Коментарі", відповідну заяву Зеленський зробив у себе у Facebook.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

"Цю війну час завершувати. Але російський керівник хоче воювати. Тому працюють українські санкції за цю агресію. Минулої ночі наші дрони подолали відстань близько 1000 кілометрів до регіону Петербурга – до арсеналів ВМФ ворога та бази в Кронштадті. А також наші далекобійні санкції подолали близько 500 кілометрів до Краснодарського регіону і вдарили по нафтобазі", – зазначив український лідер.

Він наголосив, що Росії треба завершувати свою війну і зупиняти удари по життю. Будь-які прояви несправедливості проти України матимуть справедливу відповідь.

Володимир Зеленський додав, що над ударами спільно працювали ЗСУ, СБУ та ГУР.

У ССО підтвердили, що підрозділи Deep Strike Сил спеціальних операцій разом із СБС та СБУ уразили військово-морську базу Балтійського флоту РФ "Кронштадт", розташовану поблизу Санкт-Петербурга.

Кілька дронів ССО успішно досягли своїх цілей. На території бази зафіксовано займання.

"Кронштадт" вважається символом Військово-морських сил Росії та стратегічним елементом воєнної машини ворога. На базі розміщені військові кораблі, підводні човни, навчальні центри, доки для ремонту та суднобудівні потужності.

"Після знищення Україною частини спроможностей росії в Чорному морі значення "Кронштадта" у забезпеченні воєнного потенціалу ворога суттєво зросло. Але тепер дійшла черга горіти і до однієї з найстаріших військово-морських баз РФ", — зазначили у ССО.

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