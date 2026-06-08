Крим в облозі: на який крок змушена йти окупаційна влада вперше з початку великої війни

На окупованому Кримському півострові стрімко погіршується ситуація із забезпеченням населення паливом. Місцева влада вже була змушена запровадити фактично карткову систему продажу бензину, визнавши серйозний дефіцит пального.

Крим. Фото: із відкритих джерел

Голова окупаційної адміністрації Севастополя Михайло Развожаєв повідомив, що тепер придбати паливо на великих заправках мережі TES можна лише за спеціальними QR-кодами. Отримати такий код жителі можуть лише через російський державний месенджер Max. При цьому кількість кодів залежить від наявних запасів бензину.

Ситуація виявилася настільки напруженою, що весь ліміт наступного дня було розкуплено лише за кілька годин. Водночас влада посилила обмеження на продаж палива. Якщо раніше автомобілісти могли купувати до 20 літрів на добу, то тепер цей обсяг можна купувати лише раз на тиждень.

Аналітики Інституту вивчення війни пов'язують кризу з українськими ударами по російській енергетичній інфраструктурі та транспортним маршрутам, які забезпечують постачання окупованого півострова. Додаткові проблеми виникли після атак на ключові комунікації між Кримом та окупованими територіями півдня України.

Однак дефіцит уже виходить далеко за межі паливного ринку. Місцеві жителі все частіше повідомляють про перебої з постачанням продуктів харчування. У магазинах фіксуються обмеження на продаж цукру, рису, гречки та борошна. Деякі торгові точки стикаються із затримками доставки товарів.

За даними незалежних російських джерел, окупаційна влада намагається пояснити ситуацію сезонними факторами та особливостями сільськогосподарського циклу. Проте експерти вважають, що реальні причини пов'язані із порушенням логістичних ланцюжків.

В Інституті вивчення війни прогнозують, що подальші удари по транспортних артеріях можуть ще більше ускладнити постачання півострова і створити нові проблеми для російської адміністрації в Криму.

Читайте також на порталі "Коментарі" — паніка у російському тилу: чому воєнкори Кремля б'ють на сполох.



