logo_ukra

BTC/USD

62749

ETH/USD

1659.85

USD/UAH

44.36

EUR/UAH

51.64

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Крим в облозі: на який крок змушена йти окупаційна влада вперше з початку великої війни
commentss НОВИНИ Всі новини

Крим в облозі: на який крок змушена йти окупаційна влада вперше з початку великої війни

Після ударів по транспортних артеріях півострів стикається не лише з нестачею бензину, а й з перебоями постачання продуктів першої необхідності

8 червня 2026, 08:05
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

На окупованому Кримському півострові стрімко погіршується ситуація із забезпеченням населення паливом. Місцева влада вже була змушена запровадити фактично карткову систему продажу бензину, визнавши серйозний дефіцит пального.

Крим в облозі: на який крок змушена йти окупаційна влада вперше з початку великої війни

Крим. Фото: із відкритих джерел

Голова окупаційної адміністрації Севастополя Михайло Развожаєв повідомив, що тепер придбати паливо на великих заправках мережі TES можна лише за спеціальними QR-кодами. Отримати такий код жителі можуть лише через російський державний месенджер Max. При цьому кількість кодів залежить від наявних запасів бензину.

Ситуація виявилася настільки напруженою, що весь ліміт наступного дня було розкуплено лише за кілька годин. Водночас влада посилила обмеження на продаж палива. Якщо раніше автомобілісти могли купувати до 20 літрів на добу, то тепер цей обсяг можна купувати лише раз на тиждень.

Аналітики Інституту вивчення війни пов'язують кризу з українськими ударами по російській енергетичній інфраструктурі та транспортним маршрутам, які забезпечують постачання окупованого півострова. Додаткові проблеми виникли після атак на ключові комунікації між Кримом та окупованими територіями півдня України.

Однак дефіцит уже виходить далеко за межі паливного ринку. Місцеві жителі все частіше повідомляють про перебої з постачанням продуктів харчування. У магазинах фіксуються обмеження на продаж цукру, рису, гречки та борошна. Деякі торгові точки стикаються із затримками доставки товарів.

За даними незалежних російських джерел, окупаційна влада намагається пояснити ситуацію сезонними факторами та особливостями сільськогосподарського циклу. Проте експерти вважають, що реальні причини пов'язані із порушенням логістичних ланцюжків.

В Інституті вивчення війни прогнозують, що подальші удари по транспортних артеріях можуть ще більше ускладнити постачання півострова і створити нові проблеми для російської адміністрації в Криму.

Читайте також на порталі "Коментарі" — паніка у російському тилу: чому воєнкори Кремля б'ють на сполох.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-june-7-2026/
Теги:

Новини

Всі новини