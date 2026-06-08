Паника в российском тылу: почему военкоры Кремля бьют тревогу

Успешные дальнобойные удары Украины по военным и промышленным объектам России вызывают все большее раздражение и тревогу среди российских военных блогеров и сторонников войны. К такому выводу пришли аналитики Института изучения войны (ISW), которые зафиксировали резкий рост критики в адрес российских властей и военного руководства.

Дрон. Фото: из открытых источников

Особое недовольство вызвала неспособность российских сил эффективно противодействовать украинским атакам. Один из известных провоенных блогеров и бывший инструктор подразделений "Шторм-Z" заявил, что Украина системно расширяет кампанию ударов по объектам в глубоком российском тылу. По его словам, под угрозой оказываются не только военные объекты, но и предприятия оборонной промышленности, а также элементы системы противовоздушной обороны.

В российском ультрапатриотическом сегменте все чаще звучат обвинения в адрес бюрократии, которая, по мнению критиков, мешает быстро реагировать на новые угрозы. Некоторые авторы утверждают, что российские структуры недооценивают возможности Украины и не способны адекватно анализировать изменения на поле боя.

Дополнительным поводом для недовольства стали проблемы с логистикой и поставками топлива на оккупированных территориях и в южных регионах России. Блогеры отмечают, что украинские удары начинают сказываться не только на военной инфраструктуре, но и на обеспечении армии.

На этом фоне усиливается критика Министерства обороны РФ и начальника Генштаба Валерия Герасимова. Часть военных комментаторов требует более жестких ответных действий и обвиняет руководство армии в отсутствии эффективной стратегии противодействия украинским операциям.

В ISW считают, что рост подобных настроений отражает более глубокие проблемы внутри России. На фоне военных потерь, экономических трудностей и отсутствия заметных успехов на фронте даже наиболее лояльная Кремлю аудитория начинает открыто задавать неудобные вопросы власти.

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