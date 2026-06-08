Путину выставили счет: Европа назвала пять условий мира

После встречи в Лондоне лидеры Великобритании, Франции, Германии и президент Украины Владимир Зеленский выступили с совместным заявлением, в котором обозначили ключевые принципы возможного завершения российско-украинской войны. Главный сигнал адресован Кремлю: любые мирные договоренности должны разрабатываться при непосредственном участии Украины, европейских государств и США.

Встреча в Лондоне. Фото: сайт Офиса президента Украины

Участники переговоров подчеркнули, что Европа не намерена оставаться наблюдателем в вопросах собственной безопасности. Именно поэтому европейские страны должны играть центральную роль в любом процессе урегулирования войны.

В заявлении содержится перечень из пяти базовых условий для достижения устойчивого мира. Первым пунктом названо немедленное и полное прекращение огня. Европейские лидеры призвали Владимира Путина согласиться на остановку боевых действий без дополнительных условий.

Второе требование касается переговорного процесса. Нынешняя линия фронта должна стать отправной точкой для обсуждений, однако международно признанные границы не могут быть изменены силой. Кроме того, право Украины самостоятельно выбирать союзников и систему безопасности должно быть сохранено.

Третьим условием названы юридически обязательные гарантии безопасности для Украины. Речь идет о механизмах, согласованных ранее на встречах в Берлине и Париже, включая возможность размещения многонационального контингента на украинской территории после вступления в силу режима прекращения огня.

Также лидеры подтвердили, что российские активы останутся замороженными до прекращения агрессии и выплаты компенсаций Украине. Пятое условие предусматривает обязательный учет интересов безопасности Европы и НАТО при любых переговорах.

Кроме того, участники встречи высоко оценили последние успехи украинской армии, развитие беспилотных технологий и поддержали инициативу Зеленского по поиску дипломатического пути завершения войны, изложенную в его письме Путину.

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