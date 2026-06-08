Путіну виставили рахунок: Європа назвала п'ять умов миру

Після зустрічі у Лондоні лідери Великобританії, Франції, Німеччини та президент України Володимир Зеленський виступили із спільною заявою, в якій окреслили ключові принципи можливого завершення російсько-української війни. Головний сигнал адресований Кремлю: будь-які мирні домовленості мають розроблятися за безпосередньої участі України, європейських держав та США.

Зустріч у Лондоні. Фото: сайт Офісу президента України

Учасники переговорів наголосили, що Європа не має наміру залишатися спостерігачем у питаннях власної безпеки. Саме тому європейські країни мають відігравати центральну роль у будь-якому процесі врегулювання війни.

У заяві міститься перелік із п'яти базових умов для досягнення сталого миру. Першим пунктом названо негайне та повне припинення вогню. Європейські лідери закликали Володимира Путіна погодитись на зупинку бойових дій без додаткових умов.

Друга вимога стосується переговорного процесу. Нинішня лінія фронту має стати відправною точкою для обговорень, однак міжнародно визнані кордони не можуть бути змінені силою. Крім того, право України самостійно обирати союзників та систему безпеки має бути збережене.

Третьою умовою названо юридично обов'язкові гарантії безпеки для України. Йдеться про механізми, погоджені раніше на зустрічах у Берліні та Парижі, включаючи можливість розміщення багатонаціонального контингенту на українській території після набуття чинності режимом припинення вогню.

Також лідери підтвердили, що російські активи залишаться замороженими до припинення агресії та виплати компенсацій Україні. П'ята умова передбачає обов'язковий облік інтересів безпеки Європи та НАТО за будь-яких переговорів.

Крім того, учасники зустрічі високо оцінили останні успіхи української армії, розвиток безпілотних технологій та підтримали ініціативу Зеленського щодо пошуку дипломатичного шляху завершення війни, викладену у його листі Путіну.

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