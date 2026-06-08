Паніка в російському тилу: чому воєнкори Кремля б'ють на сполох

Успішні далекобійні удари України по військових та промислових об'єктах Росії викликають дедалі більше роздратування та тривогу серед російських військових блогерів та прихильників війни. Такого висновку дійшли аналітики Інституту вивчення війни (ISW), які зафіксували різке зростання критики на адресу російської влади та військового керівництва.

Дрон. Фото: з відкритих джерел

Особливе невдоволення викликало нездатність російських сил ефективно протидіяти українським атакам. Один із відомих провоєнних блогерів та колишній інструктор підрозділів "Шторм-Z" заявив, що Україна системно розширює кампанію ударів по об'єктах у глибокому російському тилу. За його словами, під загрозою опиняються не лише військові об'єкти, а й підприємства оборонної промисловості, а також елементи системи протиповітряної оборони.

У російському ультрапатріотичному сегменті дедалі частіше звучать звинувачення на адресу бюрократії, яка, на думку критиків, заважає швидко реагувати на нові погрози. Деякі автори стверджують, що російські структури недооцінюють можливості України та не здатні адекватно аналізувати зміни на полі бою.

Додатковим приводом для невдоволення стали проблеми з логістикою та постачанням палива на окупованих територіях та у південних регіонах Росії. Блогери зазначають, що українські удари починають впливати не лише на військову інфраструктуру, а й на забезпечення армії.

На цьому фоні посилюється критика Міністерства оборони РФ та начальника Генштабу Валерія Герасимова. Частина військових коментаторів вимагає більш жорстких дій у відповідь і звинувачує керівництво армії у відсутності ефективної стратегії протидії українським операціям.

У ISW вважають, що зростання подібних настроїв відбиває глибші проблеми всередині Росії. На тлі військових втрат, економічних труднощів та відсутності помітних успіхів на фронті навіть найбільш лояльна до Кремля аудиторія починає відкрито ставити незручні питання влади.

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