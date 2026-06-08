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Крым в осаде: на какой шаг вынуждены идти оккупационные власти впервые с начала большой войны

После ударов по транспортным артериям полуостров сталкивается не только с нехваткой бензина, но и с перебоями поставок продуктов первой необходимости

8 июня 2026, 08:05
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Кравцев Сергей

На оккупированном Крымском полуострове стремительно ухудшается ситуация с обеспечением населения топливом. Местные власти уже были вынуждены ввести фактически карточную систему продажи бензина, признав серьезный дефицит горючего.

Крым в осаде: на какой шаг вынуждены идти оккупационные власти впервые с начала большой войны

Крым. Фото: из открытых источников

Глава оккупационной администрации Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что теперь приобрести топливо на крупных заправках сети TES можно только по специальным QR-кодам. Получить такой код жители могут исключительно через российский государственный мессенджер Max. При этом количество кодов напрямую зависит от имеющихся запасов бензина.

Ситуация оказалась настолько напряженной, что весь лимит на следующий день был раскуплен всего за несколько часов. Одновременно власти ужесточили ограничения на продажу топлива. Если раньше автомобилисты могли приобретать до 20 литров в сутки, то теперь этот объем разрешено покупать лишь раз в неделю.

Аналитики Института изучения войны связывают кризис с украинскими ударами по российской энергетической инфраструктуре и транспортным маршрутам, которые обеспечивают снабжение оккупированного полуострова. Дополнительные проблемы возникли после атак на ключевые коммуникации между Крымом и оккупированными территориями юга Украины.

Однако дефицит уже выходит далеко за рамки топливного рынка. Местные жители все чаще сообщают о перебоях с поставками продуктов питания. В магазинах фиксируются ограничения на продажу сахара, риса, гречки и муки. Некоторые торговые точки сталкиваются с задержками доставки товаров.

По данным независимых российских источников, оккупационные власти пытаются объяснить ситуацию сезонными факторами и особенностями сельскохозяйственного цикла. Однако эксперты считают, что реальные причины связаны с нарушением логистических цепочек.

В Институте изучения войны прогнозируют, что дальнейшие удары по транспортным артериям могут еще сильнее осложнить снабжение полуострова и создать новые проблемы для российской администрации в Крыму.

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Источник: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-june-7-2026/
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