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Паника в Крыму: почему на полуострове остановили движение всех пассажирских поездов

Российский глава полуострова Сергей Аксенов сообщил, что БПЛА попал в тепловоз.

8 июня 2026, 09:50
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Кравцев Сергей

Во временно оккупированном Крыму приостановили движение всех пассажирских поездов. Причиной стал удар дрона по локомотиву пассажирского поезда Москва – Симферополь.

Паника в Крыму: почему на полуострове остановили движение всех пассажирских поездов

Железная дорога в Крым. Фото: из открытых источников

Глава полуострова Сергей Аксенов сообщил, что БПЛА попал в тепловоз. По предварительным данным, машинист был ранен, а его помощник погиб. Среди пассажиров пострадавших нет.

В местных пабликах распространяют информацию, что поезд был атакован в поселке Октябрьское.

В настоящее время движение поездов приостановлено, пассажиров доставляют автобусами.

Стоит напомнить, что в ночь на 8 июня Новороссийск оказался под масштабной атакой беспилотников. По сообщениям местных жителей, в городе прогремели десятки взрывов, после чего возник большой пожар на территории нефтебазы "Грушова", входящей в состав перевалочного комплекса "Шесхарис" – одного из ключевых объектов российской нефтяной инфраструктуры на Черном море.

Согласно данным мониторинговых ресурсов и сообщений OSINT-аналитиков, целью атаки стала промышленная площадка "Грушевая балка". Спутниковый сервис NASA FIRMS зафиксировал сразу несколько очагов возгорания в районе объекта, что может свидетельствовать о серьезных повреждениях инфраструктуры.

Читайте на портале "Комментарии" — на оккупированном Крымском полуострове стремительно ухудшается ситуация с обеспечением населения топливом. Местные власти уже были вынуждены ввести фактически карточную систему продажи бензина, признав серьезный дефицит горючего.

Глава оккупационной администрации Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что теперь приобрести топливо на больших заправках сети TES можно только по специальным QR-кодам. Получить такой код жители могут только через российский государственный мессенджер Max. При этом количество кодов зависит от имеющихся запасов бензина.



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