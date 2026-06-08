Что-то происходит в Крыму: россияне вынуждены принимать "трудные" решения

Оккупированный Крым рискует потерять значительную часть российских туристов в разгар летнего сезона. На фоне проблем с топливом и ограничений на продажу бензина россияне начали массово отказываться от поездок на полуостров, что уже отразилось на статистике бронирований.

Россияне отменяют отдых в Крыму. Фото из открытых источников

По данным сервиса Travelline, с 24 мая по 6 июня количество бронирований отелей в Крыму сократилось на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В Севастополе падение оказалось еще более ощутимым и составляет около 40%.

Кроме того, за этот период в Крыму было аннулировано почти 79% бронирований, а в Севастополе – 71%. Представители туристической отрасли связывают это прежде всего с опасениями российских туристов из-за нехватки горючего.

"Никто не хочет попасть в ловушку из-за топливных проблем", — отметил основатель сети туристических агентств "Розовый слон" Алексан Мкртчян.

Проблемы начали обостряться в конце мая. В Крыму ввели ограничения на продажу бензина А-95 и А-92 из-за атак ВСУ на трассу по оккупированным территориям, которая является "сухопутным коридором" на полуостров. Назначенный Россией глава Крыма Сергей Аксенов 4 июня заявил об остановке свободной продажи бензина. Поскольку после начала полномасштабной войны регулярное авиасообщение с Крымом отсутствует, большинство российских туристов добираются до полуострова автомобилями или автобусами. По данным РФ, именно автотранспортом в 2025 году пользовались более трех четвертей всех туристов.

"В прошлом году Крым стал бенефициаром проблем Анапы (из-за разлива мазута на побережье рядом с этим городом), в этом году ситуация, вероятно, будет обратной", — добавил Мкртчян.

Российские эксперты туристического рынка прогнозируют, что из-за топливного кризиса Крым может недосчитаться от 3 до 4 миллионов посетителей в летний сезон.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле отреагировали на проблемы с топливом в Крыму.

Также "Комментарии" писали, что в Крыму остановили движение всех пассажирских поездов.