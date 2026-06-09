Новый удар по Чонгару: оккупанты перекрыли ключевой мост в Крым

В ночь на 9 июня Чонгарский мост, являющийся одной из важнейших транспортных артерий между оккупированным Крымом и материковой частью Украины, снова оказался под ударом беспилотников. После атаки оккупационные власти сообщили о полном перекрытии движения и призвали водителей пользоваться альтернативными маршрутами.

Нанесен новый удар по Чонгарскому мосту. Фото из открытых источников

Об инциденте заявил назначенный Россией руководитель оккупированной части Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, движение через переправу через залив Сиваш временно заблокировано, а на месте работают аварийные и специальные службы.

В то же время советник Министерства обороны Украины Сергей Стерненко подтвердил повторный удар по Чонгарскому мосту, ведущему к временно оккупированному Крыму. По его словам, в результате атаки движение через стратегический объект было полностью остановлено.

Последствия удара по Чонграсскому мосту

Оккупационные власти утверждают, что российская противовоздушная оборона якобы перехватила более двух десятков беспилотников на подлете к мосту. Несмотря на это движение через переправу пришлось перекрыть.

Чонгарский мост имеет особое значение для русских войск. Именно через него осуществлялась опрокидывание техники, боеприпасов и личного состава между Крымом и южными направлениями фронта. Альтернативные маршруты через Армянск и Перекоп существуют, однако они более длинные и менее удобные для военной логистики.

Чонгар

Это уже не первый удар по объекту за последние дни. 7 июня оккупационная администрация сообщала о повреждении мостового полотна в районе Чонгара в результате атаки дронов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в оккупированном Крыму резко сократилось количество туристических бронирований из-за проблем с горючим.