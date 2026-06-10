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Пожежа в Севастополі: після удару дрона горить панорама "Оборона Севастополя"

У Севастополі після атаки безпілотника сталася масштабна пожежа в музеї-панорамі "Оборона Севастополя".

10 червня 2026, 09:10
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Slava Kot

У ніч на 10 червня в окупованому Севастополі сталася масштабна пожежа після атаки безпілотника. Пошкоджено одну з найвідоміших історичних споруд міста музей-панораму "Оборона Севастополя 1854–1855 років", якій присвоєно четвертий, найвищий ранг складності пожежі.

Пожежа в Севастополі: після удару дрона горить панорама "Оборона Севастополя"

У Севастополі горить панорама "Оборона Севастополя"

За словами "губернатора" Севастополя Михайла Развожаєва, удар по панорамі "Оборона Севастополя" було завдано безпілотником літакового типу. На місці події працюють десятки рятувальників і спецтехніка МНС РФ, однак ситуацію оцінюють як вкрай складну. Вогонь швидко поширився всередині будівлі, що ускладнює ліквідацію наслідків.

"Ситуація вкрай складна: вже зараз зрозуміло, що великий шедевр Франца Рубо практично знищений", — заявив Развожаєв.

Панорама, створена художником Францом Рубо, є одним з ключових російських символів Севастополя. За словами російської адміністрації, вогонь міг завдати "критичних пошкоджень" полотну.

Розвожаєв заявив, що атака була "цілеспрямованою", порівнявши подію з історичними руйнуваннями часів війни. Водночас офіційних незалежних підтверджень масштабу пошкоджень наразі немає, а інформація надходить лише з російських джерел, де неодноразово наслідки роботи російської системи ППО називали ударами ЗСУ.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що крім вибухів в Криму, під ударами дронів та ракет 10 червня опинилися нафтопереробні заводи в Самарській області та підприємство "ВНІІР-Прогрес" у Чебоксарах, яке виробляє компоненти для російської військової техніки.

Також "Коментарі" писали, що в ніч на 10 червня Росія атакувала три обласні центри України: Одесу, Харків та Запоріжжя.




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