Росія масовано атакувала три обласні центри України: деталі атаки

У ніч на 10 червня Росія здійснила чергову масштабну повітряну атаку по території України. Під ударом опинилися одразу три великі обласні центри — Одеса, Харків та Запоріжжя. За даними Повітряних сил, противник застосував 207 засобів повітряного нападу, з яких українська протиповітряна оборона знешкодила 181 ціль. Попри це, зафіксовано влучання 21 ударного БпЛА на 14 локаціях, а також падіння уламків на 13 локаціях.

Вибухи в Україні. Фото ілюстративне

Атака на Одесу

В Одесі російські дрони влучили у два житлові будинки в Приморському районі. В одній із багатоповерхівок повністю вигоріла квартира на п’ятому поверсі. Внаслідок атаки постраждала 46-річна жінка, яку госпіталізували.

Пізніше влада повідомила ще про двох постраждалих, дітей 2016 та 2017 років народження. У них діагностували гостру реакцію на стрес. На місцях ударів працювали рятувальники, комунальні служби та представники міської влади, які ліквідовували наслідки обстрілу та допомагали мешканцям оформлювати компенсації.

Удари по Харкову

Одним із головних напрямків атаки став Харків. За даними місцевої влади, місто зазнало щонайменше 26 ударів безпілотниками. Найбільше постраждав Холодногірський район, де після влучань виникли пожежі.

Відомо про щонайменше п’ятьох постраждалих. Серед них жінки віком 35, 42, 68 та 81 рік. Медики зафіксували у потерпілих гостру реакцію на стрес. Окремі влучання також були зафіксовані у Шевченківському районі міста.

Вибухи в Запоріжжі

Близько четвертої години ранку 10 червня вибухи пролунали і в Запоріжжі. Внаслідок атаки ударних безпілотників пошкоджено щонайменше чотири приватні будинки. Вибухова хвиля вибила вікна та пошкодила покрівлі житлових осель.

Також повідомляється про поранення 59-річної жінки. На місці працюють аварійні служби, які оцінюють масштаби руйнувань та допомагають місцевим жителям ліквідовувати наслідки удару.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про удар ракетами "Фламінго" за 1000 км. У РФ палає завод, що робить "мізки" для Іскандерів та Калібрів.

Також "Коментарі" писали, що у Молдові упав дрон після атаки Росії по Україні.