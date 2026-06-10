Россия массированно атаковала три областных центра Украины: детали атаки

В ночь на 10 июня Россия совершила очередную масштабную воздушную атаку по территории Украины. Под ударом оказались сразу три больших областных центра – Одесса, Харьков и Запорожье. По данным Воздушных сил, противник применил 207 средств воздушного нападения, из которых украинская противовоздушная оборона обезвредила 181 цель. Несмотря на это, зафиксировано попадание 21 ударного БПЛА на 14 локациях, а также падение обломков на 13 локациях.

Взрывы в Украине. Фото иллюстративное

Атака на Одессу

В Одессе российские дроны попали в два жилых дома в Приморском районе. В одной из многоэтажек полностью выгорела квартира на пятом этаже. В результате атаки пострадала 46-летняя женщина, которую госпитализировали.

Позже власти сообщили еще о двух пострадавших, детях 2016 и 2017 годов рождения. У них диагностировали острую реакцию на стресс. На местах ударов работали спасатели, коммунальные службы и представители городских властей, которые ликвидировали последствия обстрелов и помогали жителям оформлять компенсации.

Удары по Харькову

Одним из главных направлений атаки стал Харьков. По данным местных властей, город получил не менее 26 ударов беспилотниками. Больше всего пострадал Холодногорский район, где после попадания возникли пожары.

Известно о по меньшей мере пятерых пострадавших. Среди них женщины 35, 42, 68 и 81 год. Медики зафиксировали у пострадавших острую реакцию на стресс. Отдельные попадания были также зафиксированы в Шевченковском районе города.

Взрывы в Запорожье

Около четырех часов утра 10 июня взрывы прогремели и в Запорожье. В результате атаки ударных беспилотников повреждены по меньшей мере четыре частных дома. Взрывная волна выбила окна и повредила кровли жилых домов.

Также сообщается о ранении 59-летней женщины. На месте работают аварийные службы, оценивающие масштабы разрушений и помогающие местным жителям ликвидировать последствия удара.

Ранее портал "Комментарии" сообщал об ударе ракетами "Фламинго" в 1000 км. В РФ горит завод, который делает "мозги" для Искандеров и Калибров.

Также "Комментарии" писали, что в Молдове упал дрон после атаки России по Украине.