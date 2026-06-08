У Молдові упав дрон після атаки Росії по Україні: реакція Кишинева

У ніч на 8 червня після чергової масштабної атаки Росії по території України безпілотник перетнув державний кордон і впав на території Молдови. Про інцидент повідомило Міністерство оборони країни, зазначивши, що уламки дрона були виявлені на сільськогосподарській ділянці поблизу населеного пункту Лопатна.

Російський дрон. Фото з відкритих джерел

За інформацією молдовського оборонного відомства, системи спостереження зафіксували порушення повітряного простору.

"Міноборони інформує, що 8 червня 2026 року о 00:20 системи спостереження Національної армії та транскордонного співробітництва виявили перетин державного кордону Республіки Молдова безпілотною авіацією в напрямку Михайловця – Лопатна", — йдетсья в заяві.

Правоохоронці виявили уламки дрона та зафіксували сліди, які можуть свідчити про вибух після падіння апарата. Наразі експерти проводять дослідження, щоб встановити походження безпілотника та точні обставини інциденту.

Подія сталася на тлі чергової повітряної атаки Росії проти України. За даними Повітряних сил ЗСУ, у ніч проти 8 червня російські війська застосували 155 ударних безпілотників. Українська протиповітряна оборона знищила або подавила 124 цілі, однак влучання були зафіксовані на 17 локаціях.

Для Молдови подібні випадки вже не є поодинокими. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну уламки російських дронів та ракет неодноразово знаходили на молдовській території, особливо після атак на південні регіони України, що межують із країною.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про інцидент, коли дрон влучив у будинок на території Румунії.

Також "Коментарі" писали, що Молдова розглядає можливість збивати ракети і дрони.