В Молдове упал дрон после атаки России по Украине: реакция Кишинева

В ночь на 8 июня после очередной масштабной атаки России по территории Украины беспилотник пересек государственную границу и упал на территории Молдовы. Об инциденте сообщило Министерство обороны страны, отметив, что обломки дрона были обнаружены на сельскохозяйственном участке вблизи населенного пункта Лопатно.

Российский дрон. Фото из открытых источников

По информации молдавского оборонного ведомства, системы наблюдения зафиксировали нарушение воздушного пространства.

"Минобороны информирует, что 8 июня 2026 года в 00:20 системы наблюдения Национальной армии и трансграничного сотрудничества обнаружили пересечение государственной границы Республики Молдова беспилотной авиацией в направлении Михайловца — Лопатная", — говорится в заявлении.

Правоохранители обнаружили обломки дрона и зафиксировали следы, свидетельствующие о взрыве после падения аппарата. В настоящее время эксперты проводят исследования, чтобы установить происхождение беспилотника и точные обстоятельства инцидента.

Событие произошло на фоне очередной воздушной атаки России против Украины. По данным Воздушных сил ВСУ, в ночь на 8 июня российские войска применили 155 ударных беспилотников. Украинская противовоздушная оборона уничтожила или подавила 124 цели, однако попадания были зафиксированы на 17 локациях.

Для Молдовы подобные случаи уже не единичны. С начала полномасштабного вторжения России в Украину обломки российских дронов и ракет неоднократно находили на молдавской территории, особенно после атак на граничащие со страной атаки на южные регионы Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал об инциденте, когда дрон попал в здание на территории Румынии.

Также "Комментарии" писали, что Молдова рассматривает возможность сбивать ракеты и дроны.