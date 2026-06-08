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В Молдове упал дрон после атаки России по Украине: реакция Кишинева

В Молдове зафиксировали падение беспилотника после массированной атаки по Украине.

8 июня 2026, 09:45
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Slava Kot

В ночь на 8 июня после очередной масштабной атаки России по территории Украины беспилотник пересек государственную границу и упал на территории Молдовы. Об инциденте сообщило Министерство обороны страны, отметив, что обломки дрона были обнаружены на сельскохозяйственном участке вблизи населенного пункта Лопатно.

В Молдове упал дрон после атаки России по Украине: реакция Кишинева

Российский дрон. Фото из открытых источников

По информации молдавского оборонного ведомства, системы наблюдения зафиксировали нарушение воздушного пространства.

"Минобороны информирует, что 8 июня 2026 года в 00:20 системы наблюдения Национальной армии и трансграничного сотрудничества обнаружили пересечение государственной границы Республики Молдова беспилотной авиацией в направлении Михайловца — Лопатная", — говорится в заявлении.

Правоохранители обнаружили обломки дрона и зафиксировали следы, свидетельствующие о взрыве после падения аппарата. В настоящее время эксперты проводят исследования, чтобы установить происхождение беспилотника и точные обстоятельства инцидента.

Событие произошло на фоне очередной воздушной атаки России против Украины. По данным Воздушных сил ВСУ, в ночь на 8 июня российские войска применили 155 ударных беспилотников. Украинская противовоздушная оборона уничтожила или подавила 124 цели, однако попадания были зафиксированы на 17 локациях.

Для Молдовы подобные случаи уже не единичны. С начала полномасштабного вторжения России в Украину обломки российских дронов и ракет неоднократно находили на молдавской территории, особенно после атак на граничащие со страной атаки на южные регионы Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал об инциденте, когда дрон попал в здание на территории Румынии.

Также "Комментарии" писали, что Молдова рассматривает возможность сбивать ракеты и дроны.



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Источник: https://www.facebook.com/share/p/1CuxmNjF2L/
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