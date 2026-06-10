Пожар в Севастополе: после удара дрона горит панорама "Оборона Севастополя"

В ночь на 10 июня в оккупированном Севастополе произошел масштабный пожар после атаки беспилотника. Поврежден один из самых известных исторических сооружений города музей-панорама "Оборона Севастополя 1854–1855 годов", которой присвоен четвертый, самый высокий ранг сложности пожара.

В Севастополе горит панорама "Оборона Севастополя"

По словам "губернатора" Севастополя Михаила Развожаева, удар по панораме "Оборона Севастополя" был нанесен беспилотником самолетного типа. На месте происшествия работают десятки спасателей и спецтехника МЧС РФ, однако ситуация оценивается как крайне сложная. Огонь быстро распространился внутри здания, что усложняет ликвидацию последствий.

"Ситуация крайне сложна: уже сейчас ясно, что великий шедевр Франца Рубо практически уничтожен", — заявил Развожаев.

Панорама, созданная художником Франц Рубо, является одним из ключевых русских символов Севастополя. По словам российской администрации, огонь мог нанести "критические повреждения" полотну.

Развожаев заявил, что атака была "целенаправленной", сравнив событие с историческими разрушениями времен войны. В то же время, официальных независимых подтверждений масштаба повреждений пока нет, а информация поступает только из российских источников, где неоднократно последствия работы российской системы ПВО называли ударами ВСУ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что помимо взрывов в Крыму под ударами дронов и ракет 10 июня оказались нефтеперерабатывающие заводы в Самарской области и предприятие "ВНИИР-Прогресс" в Чебоксарах, производящее компоненты для российской военной техники.

Также "Комментарии" писали, что в ночь на 10 июня Россия атаковала три областных центра Украины: Одессу, Харьков и Запорожье.



