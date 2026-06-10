Блокада трасс на Крым: ISW раскрыли детали логистического паралича оккупантов

Российское военное командование вынуждено ограничивать движение военной логистики по трассам, соединяющим оккупированный Крым с материковой частью РФ через временно оккупированные территории. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW), связывающего такие шаги с усилением украинских ударов по транспортной инфраструктуре.

Россия ограничила движение военных грузов по ключевым дорогам в Крым. Фото из открытых источников

По данным аналитиков ISW, после серии атак ВСУ российское командование Восточной группировки войск ввело запрет на перемещение военных грузов по ключевым автомагистралям. В частности, речь идет о маршрутах М-14 (Ростов-Крым) и А-291 (Керчь-Симферополь-Севастополь), которые являются основными линиями поставок для российских сил на полуострове.

По оценке ISW, украинские удары и установление огневого контроля над этими путями вынудили российскую сторону перейти в режим ограниченной логистики по соображениям безопасности. Таким образом, часть маршрутов оказалась непригодной для регулярной поставки военных грузов.

Украинская сторона также усиливает давление на транспортную инфраструктуру на оккупированных территориях. По словам командующего Сил беспилотных систем ВСУ Роберта "Мадяра" Бровди, решение РФ об ограничении движения было принято еще 6 июня и начало действовать на следующий день.

Аналитики ISW отмечают, что это не единичный случай, а часть более широкой тенденции. Украина системно расширяет кампанию ударов по логистическим узлам, железнодорожным узлам и дорогам снабжения. Это создает накопительный эффект, постепенно усложняющий обеспечение российских подразделений на фронте.

"Украина, вероятно, еще больше расширит и усилит свою ударную кампанию средней дальности, что, вероятно, окажет каскадное влияние на наступательные операции России в ближайшие месяцы, особенно по мере того, как усилия Украины по формированию поля боя будут расти", — говорится в отчете ISW.

В Институте изучения войны прогнозируют, если нынешняя динамика сохранится, Россия может столкнуться с дальнейшим ухудшением снабжения и вынужденным пересмотром своих наступательных возможностей на оккупированных территориях.

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