Украина атаковала РФ новейшей ракетой: Зеленский раскрыл детали удара по Чебоксарам

Президент Владимир Зеленский подтвердил применение украинских дальнобойных ракет FP-5 "Фламинго" по военным объектам на территории России, в том числе по заводу в Чебоксарах, обеспечивающему российскую армию критическими компонентами для дронов и ракет.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

В своем сообщении в Telegram Зеленский заявил, что Украина продолжает реализовывать "дальнобойные санкции" против военной и энергетической инфраструктуры РФ. По его словам, удары были направлены на объекты, непосредственно поддерживающие российский военный потенциал.

"Этой ночью украинские FP-5 Flamingo попали в военный завод в Чебоксарах, обеспечивающий армию оккупанта компонентами для дронов и ракет. Спасибо ВСУ за меткость! Впечатлен также за минувшую ночь нефтеперерабатывающий завод "Куйбышевский" в Самарском регионе. Расстояние от линии фронта – более 900 километров", — заявил Зеленский.

Речь идет об ударе по заводу "ВНИИР-Прогресс" в Чебоксарах. Это предприятие специализируется на производстве электронных систем управления и компонентов для русской военной техники. Среди продукции антенны "Комета", используемых в ракетах "Искандер-М", "Калибр", Х-101, Х-69, а также в беспилотниках и корректируемых авиабомбах.





Ракета FP-5 "Фламинго" перед ударом по России

Новокуйбышевский НПЗ в Самарской области – это один из ключевых НПЗ Поволжья, входящий в структуру "Роснефти" и перерабатывающий около 8 миллионов тонн нефти в год.

FP-5 "Фламинго" – новейшая украинская крылатая ракета большой дальности, разработанная компанией Fire Point. Впервые она была представлена в 2025 году, а уже в августе того же года она перешла в серийное производство. С этого момента ракета используется для ударов по стратегическим объектам противника.

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