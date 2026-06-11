Росія вибрала головне місто для літнього наступу: в США попередили про ризики

Російська армія зробила Костянтинівку в Донецькій області головною ціллю своєї наступальної кампанії у весняно-літній період 2026 року. Для штурму міста Москва перекинула підрозділи одразу кількох армій, посилила угруповання технікою та поповнила штурмові частини особовим складом. Водночас аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що за наявності тактичних успіхів росіянам буде складно досягти масштабного прориву.

Росія зробила Костянтинівку головною ціллю наступ. Фото з відкритих джерел

За оцінкою ISW, останніми тижнями російські війська просунулися на окремих ділянках південніше та східніше Костянтинівки. У наступі беруть участь підрозділи 3-го армійського корпусу, а також елементи кількох загальновійськових армій Південного військового округу РФ, які сконцентрували на цьому напрямку значну частину своїх резервів.

Аналітики зазначають, що боротьба за Костянтинівку триває вже майже рік. Активна фаза кампанії розпочалася після захоплення Торецька та більшої частини Часового Яру у 2025 році. Відтоді російські війська намагалися створити умови для фронтального штурму міста, використовуючи масовані атаки малими групами, авіаційні удари та диверсійні рейди.

Росія зосередила наступ на Костянтинівці. Фото: ISW

Як вказують у звіті Інституту вивчення війни, попри концентрацію сил, поставлене російським командуванням завдання захопити Костянтинівку до травня 2026 року виконати не вдалося. Українські військові продовжують стримувати наступ та проводити контратаки на окремих ділянках фронту.

У ISW наголошують, що Костянтинівка має важливе стратегічне значення для оборони Донеччини. Місто є одним з ключових логістичних вузлів українських сил та входить до агломерації міст, які утворюють оборонний пояс на підконтрольній Україні частині області.

Аналітики Інституту визнають, що останні просування російських військ створюють додаткові ризики для української оборони. Однак вони підкреслюють, що значні ресурси, які Кремль вклав у цей напрямок, поки що не гарантують досягнення оперативного успіху. За їх даними, досвід попередніх битв за Торецьк і Часів Яр свідчить, що просування російської армії залишається повільним і супроводжується великими втратами.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в ISW розкрили деталі логістичного паралічу окупантів.

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