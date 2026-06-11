Масована атака на Крим: вибухи у Севастополі та Сімферополі, пошкоджені ключові мости

У ніч проти 11 червня в тимчасово окупованому Криму пролунала серія потужних вибухів. За повідомленнями місцевих Telegram-каналів та російських окупаційних джерел, під ударом опинилися Севастополь, Сімферополь та північні райони півострова. Також з’явилася інформація про можливі пошкодження автомобільних мостів на сухопутних під’їздах до Криму.

Вибухи в Сімферополі. Фото з відкритих джерел

За даними моніторингових ресурсів, атака розпочалася близько опівночі та тривала кілька годин. Жителі Севастополя повідомляли про численні вибухи, спалахи в районі Козачої бухти та перебої з електропостачанням у деяких районах міста. Також у соцмережах з’являлися повідомлення про можливі удари по районах Комишевої та Стрілецької бухт, де розташовані військові об’єкти російських сил.

Призначений Росією "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв підтвердив факт атаки по місту. За його словами, російська протиповітряна оборона нібито знищила понад 20 безпілотників у районах Північної сторони, Севастопольської бухти, Балаклави, Парку Перемоги та мису Фіолент. Водночас подробиць щодо наслідків ударів окупаційна адміністрація не надала. У Сімферополі після вибухів очевидці зафіксували пожежу. Що саме стало об’єктом займання, наразі невідомо.

Окрему увагу привернули повідомлення з Армянська та Красноперекопська. Telegram-канал Крымский ветер" повідомив про роботу ППО та можливі влучання по транспортній інфраструктурі. За попередніми даними, пошкодження отримав автомобільний міст в Армянську та ще один на під’їзді до Яни Капу (Красноперекопськ).

"Потрапили автомостом в Армянську, є пошкодження, горіли фури. Також постраждав міст при в'їзді в Красноперекопськ з боку Армянська, була сильна заграва... Схоже, цілих мостів на сухопутних в'їздах на півострів уже не залишилося", — йдеться у повідомленні.

Однак, інформація про руйнування мостів наразі не має офіційного підтвердження.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що у Кремлі істерично відреагували на удари по Криму, де загорілася "Оборона Севастополя".

Також "Коментарі" писали, що Чонгарський міст, який з'єднує Крим із материковою частиною України, потрапив під атаку безпілотників.