Массированная атака на Крым: взрывы в Севастополе и Симферополе, повреждены ключевые мосты

В ночь на 11 июня во временно оккупированном Крыму прозвучала серия мощных взрывов. По сообщениям местных Telegram-каналов и российских оккупационных источников под ударом оказались Севастополь, Симферополь и северные районы полуострова. Также появилась информация о возможных повреждениях автомобильных мостов на сухопутных подъездах в Крым.

Взрывы в Симферополе. Фото из открытых источников

По данным мониторинговых ресурсов, атака началась около полуночи и длилась несколько часов. Жители Севастополя сообщали о многочисленных взрывах, вспышках в районе Казачьей бухты и перебоях с электроснабжением в некоторых районах города. Также в соцсетях появлялись сообщения о возможных ударах по районам Камышевой и Стрелковой бухт, где расположены военные объекты российских сил.

Назначенный Россией "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев подтвердил факт атаки по городу. По его словам, российская противовоздушная оборона якобы уничтожила более 20 беспилотников в районах Северной стороны, Севастопольской бухты, Балаклавы, Парка Победы и мыса Фиолент. В то же время подробности относительно последствий ударов оккупационная администрация не предоставила. В Симферополе после взрывов очевидцы зафиксировали пожар. Что именно стало объектом возгорания, пока неизвестно.

Отдельное внимание привлекли сообщения из Армянска и Красноперекопска. Telegram-канал "Крымский ветер" сообщил о работе ПВО и возможных попаданиях по транспортной инфраструктуре. По предварительным данным, повреждения получил автомобильный мост в Армянске и еще один на подъезде к Яне Капу (Красноперекопск).

"Попали автомостом в Армянске, есть повреждения, горели фуры. Также пострадал мост при въезде в Красноперекопск со стороны Армянска, было сильное зарево... Похоже, целых мостов на сухопутных въездах на полуостров уже не осталось", — говорится в сообщении.

Однако информация о разрушении мостов пока не имеет официального подтверждения.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле истерически отреагировали на удары по Крыму, где загорелась "Оборона Севастополя".

Также "Комментарии" писали, что Чонгарский мост, соединяющий Крым с материковой частью Украины, попал под атаку беспилотников.