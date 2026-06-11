logo

BTC/USD

62583

ETH/USD

1647.15

USD/UAH

44.98

EUR/UAH

51.89

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Россия выбрала главный город для летнего наступления: в США предупредили о рисках
commentss НОВОСТИ Все новости

Россия выбрала главный город для летнего наступления: в США предупредили о рисках

Российская армия сделала Константиновку главной целью наступления в 2026 году.

11 июня 2026, 09:00
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Российская армия сделала Константиновку в Донецкой области главной целью своей наступательной кампании в весенне-летний период 2026 года. Для штурма города Москва опрокинула подразделения нескольких армий, усилила группировку техникой и пополнила штурмовые части личным составом. В то же время, аналитики американского Института изучения войны (ISW) считают, что при наличии тактических успехов россиянам будет сложно достичь масштабного прорыва.

Россия выбрала главный город для летнего наступления: в США предупредили о рисках

Россия сделала Константиновку главной целью наступление. Фото из открытых источников

По оценке ISW, в последние недели российские войска продвинулись на отдельных участках южнее и восточнее Константиновки. В наступлении участвуют подразделения 3-го армейского корпуса, а также элементы нескольких общевойсковых армий Южного военного округа РФ, сконцентрировавшие на этом направлении значительную часть своих резервов.

Аналитики отмечают, что борьба за Константиновку продолжается почти год. Активная фаза кампании началась после захвата Торецкого и большей части Часового Яра в 2025 году. С этого времени российские войска пытались создать условия для фронтального штурма города, используя массированные атаки малыми группами, авиационные удары и диверсионные рейды.

Россия выбрала главный город для летнего наступления: в США предупредили о рисках - фото 2

Россия сосредоточила наступление на Константиновке. Фото: ISW

Как указывают в отчете Института изучения войны, несмотря на концентрацию сил, поставленную российским командованием задачу захватить Константиновку до мая 2026 года выполнить не удалось. Украинские военные продолжают сдерживать наступление и проводить контратаки на отдельных участках фронта.

В ISW отмечают, что Константиновка имеет важное стратегическое значение для обороны Донбасса. Город является одним из ключевых логистических узлов украинских сил и входит в агломерацию городов, которые образуют оборонный пояс на подконтрольной Украине части области.

Аналитики Института признают, что последние продвижения русских войск создают дополнительные риски для украинской обороны. Однако они подчеркивают, что значительные ресурсы, вложенные Кремлем в это направление, пока не гарантируют достижения оперативного успеха. По их данным, опыт предыдущих сражений за Торецк и Часов Яр свидетельствует, что продвижение российской армии остается медленным и сопровождается большими потерями.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ISW раскрыли детали логистического паралича оккупантов.

Также "Комментарии" писали о массированной атаке на Крым, взрывах в Севастополе и Симферополе и поврежденных мостах.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-june-10-2026/
Теги:

Новости

Все новости