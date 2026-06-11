Россия выбрала главный город для летнего наступления: в США предупредили о рисках

Российская армия сделала Константиновку в Донецкой области главной целью своей наступательной кампании в весенне-летний период 2026 года. Для штурма города Москва опрокинула подразделения нескольких армий, усилила группировку техникой и пополнила штурмовые части личным составом. В то же время, аналитики американского Института изучения войны (ISW) считают, что при наличии тактических успехов россиянам будет сложно достичь масштабного прорыва.

Россия сделала Константиновку главной целью наступление. Фото из открытых источников

По оценке ISW, в последние недели российские войска продвинулись на отдельных участках южнее и восточнее Константиновки. В наступлении участвуют подразделения 3-го армейского корпуса, а также элементы нескольких общевойсковых армий Южного военного округа РФ, сконцентрировавшие на этом направлении значительную часть своих резервов.

Аналитики отмечают, что борьба за Константиновку продолжается почти год. Активная фаза кампании началась после захвата Торецкого и большей части Часового Яра в 2025 году. С этого времени российские войска пытались создать условия для фронтального штурма города, используя массированные атаки малыми группами, авиационные удары и диверсионные рейды.

Россия сосредоточила наступление на Константиновке. Фото: ISW

Как указывают в отчете Института изучения войны, несмотря на концентрацию сил, поставленную российским командованием задачу захватить Константиновку до мая 2026 года выполнить не удалось. Украинские военные продолжают сдерживать наступление и проводить контратаки на отдельных участках фронта.

В ISW отмечают, что Константиновка имеет важное стратегическое значение для обороны Донбасса. Город является одним из ключевых логистических узлов украинских сил и входит в агломерацию городов, которые образуют оборонный пояс на подконтрольной Украине части области.

Аналитики Института признают, что последние продвижения русских войск создают дополнительные риски для украинской обороны. Однако они подчеркивают, что значительные ресурсы, вложенные Кремлем в это направление, пока не гарантируют достижения оперативного успеха. По их данным, опыт предыдущих сражений за Торецк и Часов Яр свидетельствует, что продвижение российской армии остается медленным и сопровождается большими потерями.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ISW раскрыли детали логистического паралича оккупантов.

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