Это последняя надежда Путина: Кремль готовит решающий удар по Украине из-за катастрофы в РФ

Российский диктатор Владимир Путин может готовить новую масштабную зимнюю наступательную кампанию против Украины. По мнению западных аналитиков, Кремль рассчитывает использовать холодный сезон как инструмент давления на Киев на фоне все более глубоких экономических проблем внутри самой России. Об этом пишет The New York Post со ссылкой на экспертов по международной безопасности и российской политике.

Путин может готовить зимнее наступление на Украину

По оценкам NYP, весенне-летняя кампания 2026 года не принесла Москве ожидаемых результатов. Несмотря на значительные потери личного состава и техники, российская армия не смогла добиться стратегического прорыва на фронте.

Аналитики предполагают, что Кремль может снова сделать ставку на массированные удары по украинской энергетической и критической инфраструктуре во время холодов. Как указывает старшая научная сотрудница Центра стратегических и международных исследований Мария Снегова, Кремль, таким образом, хочет заставить Украину к уступкам.

"Путин будет снова ждать зимы, чтобы восстановить масштабные удары и создать гуманитарный кризис, чтобы добиться уступок в вопросе Донбасса", — утверждает Снегова.

Помимо энергетики потенциальными целями могут стать объекты водоснабжения и железнодорожной инфраструктуры. По мнению экспертов, такие удары способны усложнить логистику и снабжение, что является важным фактором для обороны страны.

Однако издание отмечает, что сам Кремль сталкивается с растущими вызовами. По данным российского Министерства финансов, дефицит федерального бюджета за первые пять месяцев года вырос до 81,4 млрд. долларов, что почти вдвое превышает показатели аналогичного периода в прошлом году. Также фиксируется сокращение золотых резервов и проблемы с набором новых военнослужащих.

"Путин сталкивается с растущим давлением внутри России из-за стремительного падения экономики страны и перебоев с интернетом, что, по мнению экспертов, может стать предпосылкой панических действий со стороны Кремля", — говорится в материале NYP.

Как следствие, экономическое давление постепенно ущемляет возможности Москвы продолжать войну в нынешних масштабах. И именно это может подтолкнуть российское руководство к более агрессивным шагам. Однако, несмотря на сложную ситуацию, аналитики не считают новое наступление гарантией успеха Кремлю. Они отмечают, что предыдущие кампании показали, что значительные ресурсы не всегда позволяют России добиваться поставленных военных целей.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия выбрала главный город для летнего наступления.

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