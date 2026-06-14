В российской политической системе все чаще раздаются заявления, противоречащие официальной риторике Кремля по поводу войны против Украины. Депутат Государственной думы РФ Вячеслав Мархаев публично призвал российского диктатора Владимира Путина представить план окончания войны и раскритиковал руководство страны за неспособность решить накопившиеся проблемы.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Как сообщает The Telegraph, российский парламентарий Вячеслав Мархаев заявил, что страна сталкивается с коррупцией, влиянием олигархов, демографическими потерями и последствиями регулярных атак беспилотников. По его мнению, ситуация становится все более опасной для внутренней стабильности России. Политик прогнозирует, что в РФ могут начаться протесты, которые уничтожат Россию.

"Время иллюзий закончилось. Страна стоит на грани социального взрыва, и вся вина за это ляжет на укоренившуюся правящую власть. Если ситуация сохранится, социальные беспорядки и хаос станут более вероятными. Запад неизбежно использует это, чтобы уничтожить остатки российской государственности", — заявил Мархаев.

Наконец Мархаев добавил, что требует от Путина плана окончания войны в Украине.

Это уже не первый случай критики войны со стороны представителей российской политической системы. В конце мая депутат Ренат Сулейманов заявил, что российская экономика может не выдержать дальнейшего финансирования "специальной военной операции". Ранее с резкой критикой Путина выступил и прокремлевский блогер Илья Ремесло, назвавший войну против Украины "тупиковой" и призвавший российского диктатора уйти в отставку.

На этом фоне аналитики обращают внимание на ухудшающуюся социально-экономическую ситуацию в РФ. Среди причин недовольства называют рост военных расходов, ограничение доступа в интернет, медленное продвижение российской армии на фронте и регулярные удары украинских дронов по российской территории. Дополнительным сигналом может быть и решение подконтрольного властям ВЦИОМа прекратить публикацию открытого рейтинга доверия к Путину. По данным The Telegraph, весной лишь 29,5% опрошенных назвали Путина политиком, которому они доверяют.

Как отмечает издание, несмотря на появление критических голосов, Кремль не демонстрирует готовности менять курс. Напротив, недавно Путин подписал указ об очередном увеличении численности российской армии, подтвердив намерение продолжать войну против Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в России просят Путина ударить по Украине ядерным оружием, потому что "СВО" идет не по плану.

Также "Комментарии" писали о последней надежде Путина. Кремль готовит решающий удар по Украине из-за катастрофы в РФ.