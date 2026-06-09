"СВО" йде не за планом: у Росії просять Путіна вдарити по Україні ядерною зброєю

У Законодавчих зборах Санкт-Петербурга пролунала заява з закликом звернутися до російського диктатора Володимира Путіна щодо застосування ядерної зброї проти України. Виступ викликав різку реакцію в залі, а мікрофон депутата було відключено до завершення промови.

У Росії просять Путіна вдарити по Україні ядерною зброєю

Інцидент стався під час засідання, де виступали представники непарламентських політичних сил. Серед них був член вищої ради партії "Соціальний захист" Віктор Пєров, який і озвучив радикальну ініціативу.

У Петербурзі Пєров закликав до ядерного удару по Україні

У своїй промові Пєров повторив низку кремлівських наративів щодо війни проти України, назвавши українську владу "злочинним режимом" та звинувативши Захід у нібито підтримці "неонацистської ідеології". Він заявив, що війна Росії проти України йде не за планом, тому запропонував вдарити ядерною зброєю.

"Як ми всі пам'ятаємо, злочинний режим Зеленського, який поринув у русофобію та антикомунізм, під патронажем Євросоюзу напав на нашу батьківщину з метою встановлення бандитського, неонацистського, бандерівського режиму. Тому наш президент Володимир Путін змушений був розпочати "СВО". Але, на жаль, все не так, як планувалося. Тому вважаю, що ви, депутати, маєте звернутися до президента Росії з клопотанням про початок застосування ядерної зброї та вдарити ним по прихильниках Бандери та Шухевича, що призведе керівництво України до підписання мирних угод та завершить "СВО"", — сказав Пєров.

Після цих заяв модератори засідання відреагували та відключили мікрофон Пєрову. Через це політик не зміг завершити свій виступ.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що 9 країн запустили нову гонку ядерних озброєнь.

Також "Коментарі" писали, що Зеленський заявив, що завершення війни має розпочатися з повного припинення вогню.