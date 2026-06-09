Закінчення війни в Україні: Зеленський назвав перший крок

Президент України Володимир Зеленський заявив, що будь-який реальний шлях до закінчення війни має починатися з повного та безумовного припинення вогню. На його думку, лише після цього можуть розпочатися змістовні мирні переговори щодо майбутнього врегулювання конфлікту між Росією та Україною.

Президент України Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з президентом Естонії Алар Каріс у Таллінні зробив кілька заяв щодо війни в Україні. За словами президента, припинення бойових дій є необхідною передумовою для будь-яких політичних домовленостей.

"Хоча б перший крок зробити – безумовне повне припинення вогню, це важливо. А потім дипломати нехай роблять те, на що вони вчилися..., хай сідають, домовляються. Припинення вогню, це також складний процес… Ви не можете просто сьогодні сказати, що це припинення вогню і завтра воно запрацює. Це воля і це рішення", – сказав Зеленський.

Український лідер також звернув увагу на важливість міжнародних переговорів, які відбудуться найближчими місяцями. За його словами, рішення, що ухвалюватимуться на самітах Європейського Союзу, G7 та НАТО, можуть суттєво вплинути на подальший перебіг війни та дипломатичних процесів.

Зеленський підкреслив, що Україна та її партнери мають забезпечити чіткий дипломатичний курс, аби Росія не розраховувала на досягнення своїх цілей військовим шляхом. Водночас президент заявив, що російська армія продовжує зазнавати значних втрат на війні в Україні. За його оцінкою, щомісяця Росія втрачає понад 30 тисяч військових убитими та важко пораненими.

Окремо глава держави відзначив вплив українських далекобійних ударів і санкцій на російську економіку та логістику.

"У тимчасово окупованому Криму та у частині регіонів Росії вже дефіцит бензину і місцями немає нормального зв'язку…. Треба тиснути далі і вивезти Росію на дипломатичний трек", – підсумував Зеленський.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Володимир Зеленський розкритикував таємні переговори США та РФ про Україну.

Також "Коментарі" писали, що Мар'яна Безугла зробила песимістичний прогноз щодо закінчення війни.