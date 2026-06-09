Безугла зробила песимістичний прогноз щодо закінчення війни: коли настане мир

Народна депутатка Мар’яна Безугла заявила, що не бачить передумов для швидкого завершення війни Росії проти України та закликала суспільство готуватися до тривалого протистояння. Її заява пролунала на тлі активних дискусій про можливість дипломатичного врегулювання та закінчення гарячої фази війни.

Мар'яна Безугла. Фото з відкритих джерел

Останніми тижнями українська влада дедалі частіше говорить про необхідність використати всі дипломатичні можливості для наближення миру. Зокрема, президент Володимир Зеленський наголошував, що потрібно задіяти всі наявні перспективи для активізації переговорного процесу. Також у політичних колах обговорювалися сценарії можливого завершення активних бойових дій за наявності надійних гарантій безпеки.

Однак, Мар’яна Безугла переконана, що такі очікування можуть виявитися передчасними. На її думку, українцям не варто покладати надмірні надії на політичні заяви чи окремі дипломатичні сигнали.

"Ніякого миру не буде, просто не повторюю очевидне щоразу. Не обманюйтеся: політичними фальстартами та боротьбою за владу у владі; пропагандою, яка переключає акцент на дуже важливі удари дронами вглиб ворога, але замовчує просування росіян на фронті; американськими розбірками перед виборами до Конгресу", — прогнозує Безугла.

Натомість політикиня наполягає, що Україна має орієнтуватися на довгострокову модель оборони держави. За її словами, українці мають усвідомити, що "війна триватиме ще дуже довго".

"Єдиний шлях для України — постійна оборона, "ізраїлізація", військова економіка; рівні права, обов’язки та умови служби, терміни служби; поступове відновлення політичного життя під час війни з розумінням того, що війна триватиме ще дуже довго", — вказує Безугла.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в США розкрили реальні плани Путіна щодо закінчення війни в Україні.

Також "Коментарі" писали, що стала відома обіцянка Путіна Трампу в Анкориджі щодо планів на Україну.