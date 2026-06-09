Безуглая сделала пессимистический прогноз на окончание войны: когда наступит мир

Народная депутат Марьяна Безуглая заявила, что не видит предпосылок для быстрого завершения войны России против Украины и призвала общество готовиться к длительному противостоянию. Ее заявление прозвучало на фоне активных дискуссий о возможности дипломатического урегулирования и окончания горячей фазы войны.

Марьяна Безуглая. Фото из открытых источников

В последние недели украинские власти все чаще говорят о необходимости использовать все дипломатические возможности для приближения мира. В частности, президент Владимир Зеленский отмечал, что нужно задействовать все имеющиеся перспективы для активизации переговорного процесса. Также в политических кругах обсуждались сценарии возможного завершения активных боевых действий при надежных гарантиях безопасности.

Однако Марьяна Безуглая убеждена, что такие ожидания могут оказаться преждевременными. По ее мнению, украинцам не следует возлагать чрезмерные надежды на политические заявления или отдельные дипломатические сигналы.

"Никакого мира не будет, просто не повторяю очевидное каждый раз. Не обманывайтесь: политическими фальстартами и борьбой за власть во власти; пропагандой, которая переключает акцент на очень важные удары дронами вглубь врага, но умалчивает продвижение россиян на фронте; американскими разборками перед выборами в Конгресс", — прогнозирует Безуглая.

Политик настаивает, что Украина должна ориентироваться на долгосрочную модель обороны государства. По ее словам, украинцы должны осознать, что "война продлится еще очень долго".

"Единственный путь для Украины – постоянная оборона, "израилизация", военная экономика; равные права, обязанности и условия службы, сроки службы; постепенное восстановление политической жизни во время войны с пониманием того, что война будет продолжаться еще очень долго", — указывает Безуглая.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в США раскрыли реальные планы Путина на окончание войны в Украине.

Также "Комментарии" писали, что стало известно обещание Путина к Трампу в Анкоридже по поводу планов на Украину.