Стала відома обіцянка Путіна Трампу в Анкориджі щодо планів на Україну

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Slava Kot
Військовий аналітик, майор запасу Олексій Гетьман стверджує, що російський диктатор Володимир Путін неодноразово озвучував нереалістичні строки захоплення українських територій, зокрема Донбасу, у розмовах з президентом США Дональдом Трампом. Попри заявлені "дедлайни", жоден із них так і не був виконаний.
Володимир Путін та Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел
Олексій Гетьман в ефірі Радіо NV заявив, що у 2025 році Путін нібито переконував американську сторону у здатності Росії захопити весь Донбас за 60 днів. Пізніше цей термін зміщувався.
За словами експерта, така зміна дедлайнів свідчить про систематичне завищення російських військових планів і їх невідповідність реальній ситуації на фронті. Гетьман наголосив, що подібні заяви Путіна можуть мати політичну мету, зокрема впливати на позицію Заходу щодо війни в Україні.
Окрему увагу Гетьман звернув на реакцію Вашингтона. Він вважає, що відсутність жорсткої публічної відповіді з боку Трампа може поставити під сумнів його позицію щодо війни Росії проти України.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Андрій Мельник в ООН висміяв Путіна через відмову від переговорів з Зеленським.
Також "Коментарі" писали, що Зеленський розкритикував таємні переговори США та РФ про Україну. За його словами, Путін брехав Трампу.