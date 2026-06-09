Стала відома обіцянка Путіна Трампу в Анкориджі щодо планів на Україну

Військовий аналітик, майор запасу Олексій Гетьман стверджує, що російський диктатор Володимир Путін неодноразово озвучував нереалістичні строки захоплення українських територій, зокрема Донбасу, у розмовах з президентом США Дональдом Трампом. Попри заявлені "дедлайни", жоден із них так і не був виконаний.

Володимир Путін та Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

Олексій Гетьман в ефірі Радіо NV заявив, що у 2025 році Путін нібито переконував американську сторону у здатності Росії захопити весь Донбас за 60 днів. Пізніше цей термін зміщувався.

"Перед зустріччю на Алясці Путін казав, що йому треба 60 днів для того, щоби повністю захопити Донбас. Ті 60 днів закінчилися 2 вересня 2025 року. Тоді через десять днів дав свій вислів про те, що треба 50 днів для того, щоби війна зупинилася", — сказав Гетьман.

За словами експерта, така зміна дедлайнів свідчить про систематичне завищення російських військових планів і їх невідповідність реальній ситуації на фронті. Гетьман наголосив, що подібні заяви Путіна можуть мати політичну мету, зокрема впливати на позицію Заходу щодо війни в Україні.

Окрему увагу Гетьман звернув на реакцію Вашингтона. Він вважає, що відсутність жорсткої публічної відповіді з боку Трампа може поставити під сумнів його позицію щодо війни Росії проти України.

"Не відбулося тоді, не відбулося зараз. Але якщо Трамп на це не відреагує, що вже були 60 днів, і знову 120 днів… Що трапилося? Рік тому було 60 днів. Минув рік, і знову більше 100 днів. Якщо він на це не відреагує так, як мала би притомна людина відреагувати, то можна припустити на чиєму боці симпатія Трампа. Просто це буде вочевидь", — стверджує Гетьман.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Андрій Мельник в ООН висміяв Путіна через відмову від переговорів з Зеленським.

Також "Коментарі" писали, що Зеленський розкритикував таємні переговори США та РФ про Україну. За його словами, Путін брехав Трампу.