Мельник в ООН висміяв Путіна через відмову від переговорів на тлі чорного диму

Постійний представник України при ООН Андрій Мельник заявив, що російський лідер Володимир Путін вкотре відмовився від пропозиції прямих переговорів із президентом України Володимиром Зеленським щодо закінчення війни. Про це він сказав під час засідання Ради Безпеки ООН, коментуючи останні дипломатичні ініціативи Києва.

Андрій Мельник. Фото з відкритих джерел

4 червня Зеленський направив відкритий лист Путіну з закликом до особистої зустрічі на нейтральній території. Українська сторона запропонувала розпочати шлях до закінчення війни, однак у Кремлі відмовилися від миру.

"Україна запропонувала конкретний шлях для руху вперед — зустріч двох лідерів на нейтральній території. У відповідь від пана Путіна ми почули: "Нєт". Знову і знову "нєт"", – сказав Мельник під час виступу в ООН.

Дипломат звернув увагу на контраст між публічними заявами Путіна та реальністю. За словами Мельника, очільник Кремля відмовився від миру в момент, коли Санкт-Петербург, де проводився форум ПМЕФ, був задимлений через атаку дронів.

"Іронічно, що пан Путін робив це на тлі чорного диму, який здіймався над критично важливими військовими об’єктами поблизу Санкт-Петербурга, ураженими Збройними силами України лише за кілька годин до того. Символізм було важко не помітити", – зазначив Мельник.

Окрему частину виступу Мельник присвятив економічній ситуації в Росії. Він заявив, що представники російської влади дедалі частіше говорять про труднощі в економіці, зокрема зростання бюджетного дефіциту та ризики для стабільності фінансової системи. За його словами, нинішня модель російської економіки відповідає "економіці смерті" та значною мірою залежить від війни та мілітаризації, що наближає Москву до критичної точки.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що постпред РФ в ООН Небензя закотив істерику через лист Зеленського до Путіна.

Також "Коментарі" писали, що Зеленський розкритикував таємні переговори США та РФ про Україну.