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Slava Kot
Постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник заявил, что российский лидер Владимир Путин в очередной раз отказался от предложения прямых переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским для окончания войны. Об этом он сказал на заседании Совета Безопасности ООН, комментируя последние дипломатические инициативы Киева.
Андрей Мельник. Фото из открытых источников
4 июня Зеленский направил открытое письмо Путину с призывом к личной встрече на нейтральной территории. Украинская сторона предложила приступить к окончанию войны, однако в Кремле отказались от мира.
Дипломат обратил внимание на контраст между публичными заявлениями Путина и реальностью. По словам Мельника, глава Кремля отказался от мира в момент, когда Санкт-Петербург, где проводился форум ПМЭФ, был задымлен из-за атаки дронов.
Отдельную часть выступления Мельник посвятил экономической ситуации в России. Он заявил, что представители российских властей все чаще говорят о трудностях в экономике, в частности, росте бюджетного дефицита и рисках для стабильности финансовой системы. По его словам, нынешняя модель российской экономики отвечает "экономике смерти" и во многом зависит от войны и милитаризации, что приближает Москву к критической точке.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что постпред РФ в ООН Небензя закатил истерику из-за письма Зеленского Путину.
Также "Комментарии" писали, что Зеленский подверг критике тайные переговоры США и РФ об Украине.