Мельник в ООН высмеял Путина из-за отказа от переговоров на фоне черного дыма

Постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник заявил, что российский лидер Владимир Путин в очередной раз отказался от предложения прямых переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским для окончания войны. Об этом он сказал на заседании Совета Безопасности ООН, комментируя последние дипломатические инициативы Киева.

Андрей Мельник. Фото из открытых источников

4 июня Зеленский направил открытое письмо Путину с призывом к личной встрече на нейтральной территории. Украинская сторона предложила приступить к окончанию войны, однако в Кремле отказались от мира.

"Украина предложила конкретный путь для движения вперед — встреча двух лидеров на нейтральной территории. В ответ от господина Путина мы услышали: "Нет". Снова и снова нет", — сказал Мельник во время выступления в ООН.

Дипломат обратил внимание на контраст между публичными заявлениями Путина и реальностью. По словам Мельника, глава Кремля отказался от мира в момент, когда Санкт-Петербург, где проводился форум ПМЭФ, был задымлен из-за атаки дронов.

"Иронично, что господин Путин делал это на фоне черного дыма, поднимавшегося над критически важными военными объектами вблизи Санкт-Петербурга, пораженными Вооруженными силами Украины всего за несколько часов до этого. Символизм было трудно не заметить", — отметил Мельник.

Отдельную часть выступления Мельник посвятил экономической ситуации в России. Он заявил, что представители российских властей все чаще говорят о трудностях в экономике, в частности, росте бюджетного дефицита и рисках для стабильности финансовой системы. По его словам, нынешняя модель российской экономики отвечает "экономике смерти" и во многом зависит от войны и милитаризации, что приближает Москву к критической точке.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что постпред РФ в ООН Небензя закатил истерику из-за письма Зеленского Путину.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский подверг критике тайные переговоры США и РФ об Украине.