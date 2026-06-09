Путін брехав Трампу: Зеленський розкритикував таємні переговори США та РФ про Україну

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російський лідер Володимир Путін ввів в оману президента США Дональда Трамп піда час переговорів в Анкориджі та послабив позиції Вашингтона, обговорюючи майбутнє України без участі самої України.

Президент України Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

Володимир Зеленський в інтерв’ю The Guardian назвав помилкою формат переговорів між США та Росією щодо війни в Україні. За його словами, будь-які рішення або обговорення, що стосуються України, не можуть відбуватися без участі Києва.

"В Анкориджі Росія та США вирішили говорити про Україну без України. Це була помилка, особливо для Америки, бо Путін послабив позицію США. Думаю, він брехав Президенту Сполучених Штатів", — сказав президент.

Український президент наголосив, що Київ залишається відкритим до дипломатичного врегулювання конфлікту, однак не готовий поступатися своїми територіями. За його словами, саме Росія продовжує блокувати реальні кроки до завершення війни. Зеленський вважає, що наблизити мир можуть подальші санкції проти Росії, посилення тиску на російський "тіньовий флот" та збереження військової підтримки України з боку західних союзників.

Зеленський також звернув увагу на внутрішні процеси в Росії. На його думку, серед російських еліт немає єдиної позиції щодо продовження війни.

"Навколо Путіна є різні люди. Половина з них хоче продовжувати цю війну, а інша половина хоче її зупинити. Бізнесмени розуміють, що російська економіка в жахливому стані… Я сказав цьому бізнесменові, який приїхав передати меседж про потенційну рамку дипломатичних переговорів, що ми були готові говорити від самого початку. Ми не хотіли цієї війни й хочемо її зупинити", — сказав Зеленський.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, Трамп запропонував нового переговірника між Україною та РФ.

Також "Коментарі" писали, що очільник МЗС РФ Сергій Лавров розповів, чим лист Зеленського розлютив Путіна.